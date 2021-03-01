Лукашенко сделал сына генералом. И немедленно уволил

Виктор Лукашенко. Фото: Денис Костюченко/БелТа/ТАСС

45-летний старший сын Александра Лукашенко Виктор, отработавший 15 лет помощником президента Белоруссии по безопасности, с 1 марта уволен с этой должности указом своего отца. Но вместе с этим получил от него и «пряник» - звание генерал-майора. Правда, теперь уже — запаса.

Без работы Виктор не останется. Буквально накануне, 26 февраля, он был назначен главой Национального олимпийского комитета Белоруссии. А Александр Лукашенко при этом заявил: «Ни один мой ребенок будет президентом страны после меня».

Кроме Виктора у Александра Лукашенко есть еще два сына. Средний, 40-летний Дмитрий, тоже работает в спорте — он член Национального олимпийского комитета Белоруссии. То есть, старший брат будет теперь его непосредственным начальником.

А младшему сыну Николаю 16 лет. Все неспокойные дни протестов в Белоруссии он провел рядом с отцом. И даже летал с ним в бронежилете с автоматом на вертолете над Минском во время митингов. Хотя сам Александр Лукашенко намекал, что именно Николай — главная «оппозиция» внутри его семьи.

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