Коле Лукашенко исполнилось 16: как золотоволосый принц превратился в секс-символа

Александр Лукашенко и Николай во время военного парада на Красной площади, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Родился мальчик в 2004 году, а впервые белорусы узнали про него только в 2007 - на одном из весенних субботников Лукашенко появился с маленьким мальчиком. Малыш усердно помогал президенту на стройплощадке спортивного комплекса «Минск-Арена». Тогда никто из СМИ не знал, что это за 3-летний ребенок, могли только строить догадки. Ясность внес сам Александр Григорьевич, который рассказал, что Коля - его сын.

Обуз-Лесновский полигон. Заключительный этап оперативно-стратегических учений Запад-2009. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко с сыном Николаем Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После первого появления и признания Лукашенко мальчик стал регулярно появляться на фото и кадрах видео. Он вместе с отцом копал картошку, стоял на трибуне рядом с главнокомандующим во время принятия парада, они вместе ходили в церковные праздники в храмы и вместе занимались спортом – лыжами, коньками, хоккеем.

Александр Лукашенко с сыном Колей. 2009 год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Появились у Николая и звездные друзья - Дмитрий Медведев подарил Коле золотой пистолет, а вместе с Жераром Депардье он косил траву в резиденции президента… Мальчик хорошо знаком с Владимиром Путиным, Мишель и Бараком Обама, Уго Чавесом, Виктором Януковичем и Виктором Ющенко, два раза встречался с главами католической церкви - папами римскими Бенедиктом XVI и Франциском.

Александр Лукашенко с сыном Николаем на мотоцикле Harley-Davidson во главе байкерской колонны на байк-фестивале "Минск-2009" Фото: ТАСС

В 2015 году Александр Лукашенко взял Колю с собой в Пекин и представил его председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань - председатель КНР приобнял мальчика, а его супруга, даже поцеловала в щеку. Сын белорусского президента покорил китайских интернет-пользователей, с тех пор в Китае Колю Лукашенко стали называть «золотоволосым принцем».

Владимир Путин и Александр Лукашенко с сыном Николаем перед началом товарищеского матча между командами «Звезды НХЛ 1» - «Звезды НХЛ 2» в ледовом дворце «Большой». Фото ТАСС/ Алексей Никольский

В 2011 году Коля пошел в первый класс Острошицко-Городокской средней школой (поселок под Минском, недалеко от резиденции президента. – Ред.). Учителя отмечали усердие и ум мальчика, кроме обычной общеобразовательной программы он усиленно изучал несколько иностранных языков: английский, испанский, китайский, успешно занимается музыкой - берет уроки игры на фортепиано.

17 августа 2015. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время сбора урожая картофеля и бахчевых на территории официальной резиденции "Дрозды" Фото: ТАСС

Вместе с одноклассниками Николай шефствовал над минским домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов. Школьники регулярно приезжали в интернат с концертами, привозили овощи и фрукты с президентских грядок, работали там во время субботников.

Александр и Николай Лукашенко с президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель. 2015 год

Сегодня Николай вырос почти в двухметрового красавца – он сдержан, воспитан, отличается прекрасными манерами. Любит музыку - джаз и классику, виртуозно играет Бетховена, Рахманинова, Альбениса. Спортивен – занимает призовые места в биатлоне, играет вместе с отцом во взрослой президентской команде по хоккею в амплуа нападающего.

9 июня 2017 года. Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Николай Лукашенко во время официального открытия международной выставки "Астана ЭКСПО-2017". Фото Михаил Метцель/ТАСС

Очередной всплеск внимания к Николаю случился в середине лета, когда он вместе с Александром Лукашенко приезжал на парад Победы в Москву. Пресса и интернет-пользователи отметили внезапное внешнее преображение младшего сына белорусского президента.

2017. Николай Лукашенко во время посещения российского информационного агентства ТАСС. Слева - руководитель информационно-аналитического отдела редакции международной информации ТАСС Владимир Кикило. Фото Александр Щербак/ТАСС

31 августа Николаю Лукашенко исполнилось 16 лет. Согласно белорусским законам, он теперь может официально ездить по дорогам на мопеде, учиться на права (но получит их только после 18), заниматься предпринимательской деятельностью и обязан встать на воинский учет.

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай (в центре) во время товарищеского хоккейного матча на ледовой арене комплекса "Галактика" в Красной поляне. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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