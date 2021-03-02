Вопрос дня: Какой начальник лучше - мужчина или женщина? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Элина ЖГУТОВА, глава Центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Начальником должен быть мужчина. Мужики уважать его будут за то, что он начальник, а дамы - за то, что он мужчина. Если же мужчина - умница и профессионал, а над ним вдруг ставят женщину, он вряд ли сможет ее воспринимать как авторитет. У нас же общество традиционное. Женщины, которые преуспели, исключение из правил при равных компетенциях и профессионализме.

Наталья ОСИПОВА, исполнительный директор Альянса туристических агентств:

- Умный - вне зависимости от пола. У меня не было ни одного руководителя-дурака, и было у кого учиться. Я хорошо помню, как я когда-то подчинялась, и это не надо забывать, когда ты что-то возглавил. У меня коллектив преимущественно мужской, но уважение коллег я чувствую. Притом женщина не должна забывать, что она женщина, даже если она босс.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший художник-график Гознака:

- Все-таки мужчина. Он менее подвержен эмоциям. Даже если он не в настроении, вы друг друга сможете понять. А у женщины какой-то свой гонор, и ей бывает нужно доказать, что она не хуже начальника-мужика. На какой-то ерунде может передавить.

Борис КУЗНЕЦОВ, директор издательства «Росмэн»:

- Честно - отличий не чувствую. Я работал под началом и мужчин, и женщин. И не помню, чтобы гендерная принадлежность оказывалась влияющим фактором. Были женщины, с которыми работалось хорошо, были и такие, с которыми плохо. У нас не та сфера, где брутальность имеет сколь-либо серьезное значение.

Жанна ЧЕРНЯКОВА, стилист, имиджмейкер, консультант политических деятелей:

- Я, конечно же, буду на стороне женщин. Они более лояльны, более коммуникабельны. Они быстрее реагируют на любую ситуацию. Могут делать одновременно несколько дел. У них более гибкий мозг. Это касается абсолютно любых сфер. Женщина в любом случае лучше справится. Женщины-политики - большие умницы. Чтобы идти в эту сферу, нужны большая смелость и опыт, хватка.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Только мужчина. И на прежней, и на нынешней работе начальниками были женщины старшего возраста, и это очень непросто...