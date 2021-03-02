Прибыль Совкомбанка в 2020 году выросла на 30% до 39 млрд рублей

Фото: ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк подвел итоги работы в 2020 году: несмотря на пандемию и общемировой экономический спад, ему удалось нарастить практически все свои показатели. Чистая прибыль банка увеличилась до 39 млрд. рублей, что на 30% больше по сравнению с 2019 годом. Чистый процентный доход также вырос на 45% и составил 80 млрд. рублей. Банк нарастил активы на 31% - до 1,5 трлн. рублей и увеличил капитал на 35%, (до 188 млрд. рублей). Число розничных клиентов в 2020 году выросло на 31%. Услугами Совкомбанка теперь пользуются 9 миллионов человек.

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, особенностью прошлого года стала необходимость быстрой перестройки многих банковских процессов в цифровой и дистанционный формат. Банк не только успешно справился с этой задачей, но и получил мощный импульс для развития новых сервисов и услуг.

- В прошедшем году, благодаря высокой скорости принятия решений и профессионализму нашей команды, мы смогли значительно ускорить цифровую трансформацию бизнеса. В 2020 году мы значительно улучшили инфраструктуру дистанционных сервисов, благодаря чему доля выдач кредитов без посещения офиса каждый месяц растет и уже приблизилась к 50%, - отметил Сергей Хотимский. - Мы укрепили операционные результаты и в кратчайшие сроки интегрировали карту рассрочки «Совесть». Кроме того, карта «Халва» уже четыре отчетных периода подряд показывает наилучшую динамику прироста активов и процентного дохода в розничном бизнесе.

Розничный портфель банка в прошлом году увеличился на 15% до 298 млрд. рублей, рост произошел в основном за счет совершенствования цифровых услуг. Один из самых популярных продуктов Совкомбанка – карта рассрочки «Халва» - также принесла значительный вклад в общую копилку успеха: ее портфель вырос на 35% и достиг 55 млрд рублей. Банк упрочил свои позиции и на ипотечном рынке. В 2020 году ипотечный портфель кредитной организации вырос на 21% (до 79 млрд рублей). Несмотря на пандемию COVID-19 и строгие карантинные меры, из-за которых весной и летом прошлого года не работали автосалоны, риэлтерские агентства и офисы девелоперов, портфель автокредитов банка вырос на 6% до 104 млрд рублей.

Пандемия внесла свои коррективы и в корпоративный бизнес. Корпоративный портфель Совкомбанка вырос на 63% до 347 млрд рублей, в основном это произошло за счет кредитования крупных заемщиков, а также выдачи льготных кредитов на поддержку малого и среднего бизнеса. Корпоративные депозиты увеличились на 84% до 360 млрд рублей.

- В прошедшем году банк сумел воспользоваться возможностями, которые открываются в кризисы, - подчеркнул председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. - Большой запас капитала и ликвидности позволил нам существенно увеличить кредитный портфель, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Несмотря на серьёзные карантинные ограничения, Банк подтвердил репутацию лучшего игрока на рынке слияний и поглощений, успешно закрыв за год рекордные шесть сделок M&A.

Так, в феврале прошлого года Совкомбанк завершил сделку по покупке страховой компании Либерти Страхование. В декабре – объявил о приобретении Евразийского Банка, Оней Банка и страховой компании MetLife. Кроме того, в декабре 2020 года к Совкомбанку был окончательно присоединен ВКА Банк.

Совкомбанк также вел эффективную деятельность на рынке ценных бумаг. В 2020 году банк размещал облигации компаний активнее всех в стране и вышел на первое место по количеству выпусков. В октябре Совкомбанк был включен в перечень Системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Кроме того, ему удалось существенно повысить свои рейтинговые позиции. Агентство Moody's присвоило Совкомбанку рейтинг Ba1, Эксперт РА – рейтинг ruA+. Американское агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу до «стабильного», российское АКРА - до «позитивного».