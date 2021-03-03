Ватные палочки и наушники: что чаще всего приводит к потере слуха

«Я тебя слышу» — российская некоммерческая организация, которая оказывает поддержку семьям с детьми с нарушенным слухом Фото: «Я тебя слышу»

Вот уже более 10 лет 3 марта отмечается Всемирный день слуха. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание к проблемам, приводящим к глухоте - чтобы как можно больше людей узнавали о рисках потери слуха и могли вовремя обратить внимание на тревожные симптомы.

Потеря слуха — самая распространенная сенсорная форма инвалидности в мире. Но так ли много знают о заболеваниях слуха россияне? Российская некоммерческая организация «Я тебя слышу» вместе с Online Market Intelligence провела масштабное всероссийское исследование «Отношение россиян к проблемам нарушения слуха». Его результаты есть в распоряжении kp.ru.

В ходе опроса оказалось, что только 17% участников опроса считают проблему потери слуха очень важной в России. Большинство включило глухоту в топ-10 факторов здоровья, существенно снижающих качество жизни, но этот пункт занял лишь последнее место рейтинга.

При этом нельзя сказать, что проблема ухудшения слуха была незнакома людям.

- Только половина респондентов оценили свой слух как отличный.

- 36% опрошенных вообще никогда не сталкивались с этим.

- У 54% опрошенных случаи глухоты или нарушений слуха есть среди родственников или знакомых.

- В возрастной группе от 55 лет и старше проблемы со слухом есть у 55%.

Авторы исследования напоминают: чтобы сохранить слух, важно знать о рисках его потери и вовремя принимать меры.

- Сегодня по всему миру 466 млн человек имеют инвалидизирующую потерю слуха, к 2050 году эта цифра может удвоиться, — говорит Алла Маллабиу, учредитель некоммерческой организации „Я тебя слышу“. — Значительную часть этих случаев можно предотвратить, зная и избегая основных рисков потери или нарушения слуха. Так, 60% зафиксированных сегодня случаев потери слуха у детей вызваны предотвратимыми причинами.

Чтобы сохранить слух, важно знать о рисках его потери и вовремя принимать меры. Фото: «Я тебя слышу»

Но, как показал опрос, россияне имеют далеко неполное представление о возможных причинах проблем со слухом.

Вот какие факторы приводят к глухоте по мнению опрошенных:

- повышенный уровень шума на рабочем месте

- ушные инфекции

- громкое прослушивание музыки

- использование наушников-«капелек» и вкладышей.

А вот какие факторы в действительности чаще всего приводят ухудшению или потере слуха:

- слишком частое пользование ватными палочками для ушей (57%)

- хождение в наушниках (28%)

- прослушивание музыки на большой громкости (23%),

- плавание и ныряние с открытыми ушами (17%).

- Нарушения слуха очень распространены, но не всегда заметны со стороны. Мало кто знает, но проблемы со слухом есть у многих знаменитостей. В их числе Холли Бэрри, Моби, Стинг и Оззи Осборн, Максим Фадеев и Григорий Лепс, — рассказала Зоя Бойцева учредитель некоммерческой организации „Я тебя слышу“. — Мы хотим, чтобы все люди с нарушенным слухом чувствовали себя комфортно в слышащем обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить.

СПРАВКА КП

«Я тебя слышу» — российская некоммерческая организация, которая оказывает поддержку семьям с детьми с нарушенным слухом, предоставляет доступ к реабилитации после слухопротезирования, продвигает концепцию доступной среды для глухих и слабослышащих, поддерживает культуру жестового языка, привлекает внимание общества к проблемам таких людей, занимается вопросами инклюзивного образования. Цель НКО сделать так, чтобы люди с нарушением слуха чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе.