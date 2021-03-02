Дмитрий Логинов и Софья Надыршина стали чемпионами мира по сноуборду

В понедельник 21-летний сноубордист из Дивногорска Дмитрий Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и стал трехкратным чемпионом мира. Фото: REUTERS

В понедельник 21-летний сноубордист из Дивногорска Дмитрий Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и стал трехкратным чемпионом мира. Две предыдущие «золотые» награды он завоевал на прошлом первенстве два года назад. Любопытно, что третье место в этом старте получил его товарищ по сборной России Андрей Соболев, проигравший Логинову в полуфинале.

Две предыдущие «золотые» награды он завоевал на прошлом первенстве два года назад. Фото: REUTERS

А во вторник Логинов и Соболев вновь сошлись на параллельных слаломных трассах, но только уже в малом финале. Быстрее вновь оказался Логинов, который и получил «бронзу».

Но еще больший фурор на чемпионате мира произвела 17-летняя Софья Надыршина из Южно-Сахалинска. Фото: REUTERS

Но еще больший фурор на чемпионате мира произвела 17-летняя Софья Надыршина из Южно-Сахалинска. Вчера в параллельном гигантском слаломе она взяла серебро. А сегодня, уверенно пройдя все стадии плей-офф, Соня выиграла «золото» в слаломе и доказала, что две победы на этапах Кубка мира были не случайны.

Отличный задел нашей команды перед Олимпиадой-2022 в Пекине, до которой осталось уже меньше года!

Вчера в параллельном гигантском слаломе она взяла серебро. А сегодня, уверенно пройдя все стадии плей-офф, Соня выиграла «золото» в слаломе и доказала, что две победы на этапах Кубка мира были не случайны. Фото: REUTERS

Сноуборд. Чемпионат мира в параллельных дисциплинах. Рогла (Словения)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1. Дмитрий Логинов (Федерация сноуборда России). 2. Роланд Фишналлер (Италия). 3. Андрей Соболев… 9. Игорь Слюев… 22. Вик Вайлд (все – Федерация сноуборда России).

Мужчины. Параллельный слалом. 1. Бенжамин Карл. 2. Андреас Проммеггер (оба – Австрия). 3. Дмитрий Логинов. 4. Андрей Соболев… 22. Дмитрий Карлагачев… 36. Игорь Слуев (все – Федерация сноуборда России).

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1. Селина Йург (Германия). 2. София Надыршина (Федерация сноуборда России). 3. Юлия Дуймовиц (Австрия)... 16. Милена Быкова. 17. Наталья Соболева... 25. Анастасия Курочкина (все – Федерация сноуборда России).

Женщины. Параллельный слалом. 1. София Надыршина (Федерация сноуборда России). 2. Рамона Хофмайстер. 3. Селина Йорг (обе – Германия)... 7. Наталья Соболева... 20. Анастасия Курочкина… 32. Милена Быкова (все – Федерация сноуборда России).

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