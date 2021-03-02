«Мы недовольны собой»: лыжник Ретивых рассказал, о том, какой разговор у них состоялся с Большуновым после «бронзы»

Глеб признал, что «бронза» в этом старте разочаровала Фото: REUTERS

В мужской российской команде по лыжным гонкам кипят страсти. После командного спринта, где сборная России завоевала «бронзу» Александр Большунов даже не подошел к своему напарнику Глебу Ретивых. Хотя всегда после таких стартов члены одной команды обязательно общаются, либо для того, чтобы поздравить друг друга, либо либо утешить. Но лидер российской сборной не сделал этого. В сборной России сразу же усмотрели конфликт. А это очень опасно перед эстафетой, в которой Большунову не обойтись без помощи команды.

Эмоции Александра можно понять. К конце концов перед последним этапом он передавал эстафету Ретивых с преимуществом в 4 секунды перед ближайшим преследователем, и сборная могла рассчитывать на лучший результат, чем 3-е место. Но Глеб упустил преимущество и был на финише только третьим, пропустив вперед не только Норвегию, но и Финляндию. А масла в огонь подлили разговоры о том, что Большунов изначально не хотел бежать с Ретивых командный спринт. Но после награждения Александр написал в соцсетях «Спасибо команде».

О том, почему Большунов не подошел к товарищу по команде, лидер сборной России объяснил норвежскому каналу NRK. «Я во время финиша находился в зоне передачи эстафеты и, конечно, был очень расстроен результатом. А уже потом просто выдохнул и подошел к Ретивых, это случилось немного позже», — рассказал Александр.

А потом о том, что происходило после гонки, поведал Глеб Ретивых. «Нет, Большунов не злится, понимая, что это спорт. Вероятно, я ошибся на втором этапе, на котором оставил очень много сил. Потом это уже сказалось на последнем круге, где мне просто не хватило сил атаковать на заключительном подъеме», - рассказал Ретивых норвежскому изданию Nettavisen

Кроме того Глеб признал, что «бронза» в этом старте разочаровала. «Третье место — не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы недовольны бронзой. На предыдущем турнире мы были вторыми, а сейчас хотели обойти Норвегию и всех остальных, чтобы стать первыми. Большунов круто отработал, что тут еще сказать», — рассказал Ретивых.

Словом, более-менее разобрались. Но конфликт в сборной России наверняка тлеет. А это очень опасно перед мужской эстафетой. И так в нашей команде огромные проблемы: травмировался Устюгов, а Спицов сломал руку. Так что с выяснениями отношений стоит потерпеть как минимум еще несколько дней.

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