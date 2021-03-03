Россияне выберут 8 марта, кто поедет на «Евровидение». А вы соскучились по песенному конкурсу?

Вопрос дня: А вы по «Евровидению» соскучились? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Илья АВЕРБУХ, продюсер и хореограф:

- Я вряд ли буду следить за голосованием 8 марта. Не знаю, кто в финале. Но когда есть возможность - болею за наших на «Евровидении».

Екатерина СЕМЕНОВА, певица и композитор:

- Смотрю иногда. Гляжу, кто во что одевается. Но те, кто мне нравится, обычно не попадают в десятку лучших. И я не такой ультрапрофессионал, чтобы сказать: вот эти три ноты стали определяющими для победы, гениальная мелодия! То, что удается посмотреть, - никаких открытий. Притом наши номера обычно на достойном уровне.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэтесса и переводчица:

- Я профессионально отстраненно смотрю. Чтобы быть в курсе - и потом отвечать на вопросы журналистов. Но по-человечески... никаких струн души не трогает. И новых мотивов для творчества не навевает. Если кто и поразил за последние годы, так это Little Big. А так я давно удивляться перестала. Из тех, кто выступал на «Евровидении», Алсу исполняла мою песню, и Киркоров пел, и Пугачева, но когда это было...

Александр ФАДЕЕВ (Данко), исполнитель и актер:

- «Евровидение» - это легкая история, разовая штука, как жвачка для глаз. И к тому же слишком политизированная. Будь реальное голосование - выбрали бы Бузову или Моргенштерна, ведь это они собирают стадионы и миллионы подписчиков.

Василиса ВОЛОДИНА, астролог:

- Не соскучилась ни капли. Очень хотела в прошлом году, чтобы Little Big поехали на «Евровидение». Очень понравились эти ребята. Рассчитывала, что мы там всех разнесем наконец-то. В этом году вопрос не так актуален. Сегодня я не слежу за процессом. Для меня как для зрителя этот конкурс большой ценности не представляет. Раз веселенького не получилось - ну что же...

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист:

- Не слежу за «Евровидением». И не знаю кандидатов на поездку. Раз пройдет перенесенное постпандемическое «Евровидение» - значит, надо посылать тех, кто отобрался в прошлом году. Ведь столько усилий потратили на их продвижение.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Там не будет никого из тех, чьи композиции слушаю я и мои друзья, потому нет - не соскучился.