Дочки Деми Мур подсели на наркотики, а наследница Шер сменила пол

Деми и Брюс заставили дочь пройти реабилитацию. Фото: face to face/Global Look Press

Есть такая поговорка: «На детях талантливых людей природа отдыхает». Действительно, им бывает трудно достичь тех высот, на которые взлетели их родители. Но некоторые звездные наследники даже не пытаются чего-то добиться в жизни, беззастенчиво тратя деньги семьи. А некоторые делают все, чтобы насолить своим родителям.

Джеки Чан для собственных детей примером не стал. Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Джеки Чан лишил отпрысков наследства

Джеки Чан входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров мира. В кино он играет исключительно положительных героев. Но для собственных детей примером он не стал.

В браке с актрисой Линь Фэнцзяо у Чана родился сын Джейси. Джейси пробовал сделать карьеру в кино, но, увы, не унаследовал папиного таланта. Тогда отпрыск подался в музыку. Колесил с гастролями по миру, пока не попался на наркотиках. В 2015-м его задержали в Гонконге за употребление марихуаны, где за подобные проделки грозит серьезное наказание. Но сын суперзвезды вышел на волю всего через 6 месяцев. Мастер кунг-фу не простил позора и лишил отпрыска наследства. Джеки сделал публичное заявление: «Если у Джейси есть мозги, то он заработает сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их промотает».

Сын мастера кунг-фу попался на наркотиках, за что отец лишил его наследства.

Внебрачная дочь Джеки, как и дочь Челентано, оказалась лесбиянкой. Фото: uchux2/Instagram

Отрекся он и от внебрачной дочки Этта У Чжолинь, которую ему родила Элейн У Цили, победительница конкурса красоты «Мисс Азия». Чтобы признать отцовство, Чан потребовал экспертизу ДНК. На это Цили обиделась и запретила отцу видеться с ребенком. Сблизиться им удалось, лишь когда девочке исполнилось 15. Но в 2017-м Этта во всеуслышание рассказала о своей связи с канадкой Энди Отом. А потом и вовсе заключила с ней брак. Отец не пустил дочь на порог и отказал в финансах.

Том Хэнкс с женой не сошлись во взглядах на воспитание сына Честера. Фото: Nancy KAZERMAN/Global Look Press

Том Хэнкс спасал семью

Брак голливудского актера Тома Хэнкса, обладателя «Оскара», звезды фильма «Форрест Гамп», и Риты Уилсон считался в Голливуде едва ли не образцовым. Вместе они прожили три десятка лет. И тут как гром среди ясного неба: Том уходит из семьи. Причина - они с женой не сошлись во взглядах на воспитание сына Честера. Рита считала, что муж слишком на него давит. А между тем Чет давал жару: принимал наркотики, а после устраивал погромы и драки в отелях. Все это попадало в прессу.

У сына Тома Хэнкса была такая же проблема с наркотиками, как и у дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Однажды Чет пропал, и родителям пришлось нанимать для его поисков детективов. Парень не скрывает своей зависимости. В Инстаграме он писал: «Я борюсь с зависимостью от наркотиков с 16 лет. В 24 года я решил обратиться за помощью. И после 50 дней трезвости я честно могу сказать, что чувствую себя счастливее, чем когда-либо. Я благодарен своей семье и всем тем, кто обо мне заботится».

Получив 8 лет за убийство, Борис Ливанов через полсрока вышел на свободу.

Сын Ливанова устроил поножовщину

Бориса Ливанова называют непутевым сыном Шерлока. Хотя поначалу у него были все шансы стать звездой кино. Сниматься он начал с малых лет. Первая его роль была как раз в картине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

К учебе Ливанов-младший тоже относился без фанатизма, предпочитая студенческие гулянки. Из Щукинского училища его отчислили с формулировкой «без права восстановления». С годами пристрастие к алкоголю стало сильнее. Огромную роль в этом сыграла его жена Екатерина, сама большая любительница заложить за воротник. Однажды она потащила Бориса отмечать Новый год к своим друзьям. Когда алкоголь закончился, все решили отправиться за добавкой. Хозяин квартиры, до этого мирно спавший, проснулся, увидел, что гости уходят, выбежал за ними с ножом. В потасовке нож оказался в руках Ливанова…

Протрезвев в отделении полиции, актер ничего не помнил. За ночное приключение он получил 8 лет тюрьмы, но через полсрока вышел по УДО. Пока Борис сидел, родители через суд добились опеки над его дочерью Евой. Этот же суд отправил мать Евы на принудительное лечение от алкоголизма. Ливановы признавались, что невестка превратила их жизнь в кошмар. Выйдя на свободу, Борис, кажется, решил наверстать упущенное в воспитании дочери.

За убийство ребенка Аманда получила 20 лет.

Срок за убийство

Аманда Брумфилд - дочь актера и режиссера Билли Боба Торнтона («Плохой Санта»), бывшего мужа Анджелины Джоли, получила тюремный срок 20 лет. Ее обвинили в убийстве ребенка. В октябре 2008 года подруга Аманды попросила понянчиться с маленькой дочерью, крестницей Брумфилд. Живой девочку уже никто не видел. Аманда уверяет, что малышка случайно выпала из манежа и разбила голову. Однако судмедэксперты усомнились в этой версии: на головке ребенка зияла 10-сантиметровая рана, а во время вскрытия было обнаружено кровоизлияние в мозг. Специалисты были уверены, такие повреждения возможны только при многократных ударах по голове.

Девочка Честити превратилась в мальчика Чеза.

Из девочки в мальчика

Честити - дочка певицы Шер и Сонни Боно. В 1995 году Честити заявила, что ей больше нравятся девушки, а не юноши. Спустя пять лет и вовсе решила сменить пол, одолжив деньги на операцию у своего приятеля. Боясь, что мать не одобрит ее кардинального решения, Честити не стала обращаться к ней за помощью. Но, как оказалось впоследствии, совершенно зря: Шер заявила, что будет до конца поддерживать свою кровиночку. Больше того, о переживаниях, связанных со сменой пола дочери, певица рассказала в документальной ленте «Становясь Чезом».

Конечно, все было не так гладко. Шер долго привыкала звать «сына» мужским именем. Из-за приема гормонов Чез, и так страдавший ожирением, еще прибавил в весе. Сейчас трансгендеру Чезу 51 год. Он похудел и старательно налаживает личную жизнь, а также пытается сниматься в сериалах.

Таллулу спасли от наркотиков, заставив пройти курс реабилитации. Фото: face to face/Global Look Press

Анорексия и алкоголь

Дочь Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур Таллула также доставила много проблем своим родителям. В 13 лет довела себя до анорексии. В 14 стала употреблять алкоголь, а в 15 едва не умерла от того, что перебрала со спиртным. В 17 лет она попалась полиции в очень нетрезвом виде. А вскоре подсела на кокаин и тоже чудом не погибла. В 2012-м произошел страшный случай. Таллула переборщила с дозой, и если бы не ее сестра Скаут, то могла бы уже никогда не проснуться. Девушку отправили проходить курс реабилитации. Для нее все закончилось хорошо: ей удалось справиться с зависимостью.

Кстати, все три дочери звездной четы стали наркоманками, но, пройдя лечение, смогли завязать с пороком. Многие связывают такую слабость с наследственностью: Деми Мур выросла в семье алкоголиков, а когда начались проблем с молодым мужем Эштоном Кутчером, пристрастилась к наркотикам.

Долгое время Розалинда скрывала от родных, что в отношениях предпочитает женщин.

Страсти Челентано

Младшую дочь Адриано Челентано Розалинду широкая публика увидела в картине Мела Гибсона «Страсти Христовы». Там она просто блестяще воплотила образ Сатаны. Эту роль, кстати, Гибсон ввел специально для нее, а актриса принципиально снялась совершенно бесплатно.

С раннего детства Розалинда доставляла родителям немало хлопот и мечтала поскорее избавиться от их опеки. Выпорхнув из отчего дома, Розалинда стала бродяжничать. Жила с бездомными, при этом занимаясь искусством - Розалинда неплохо рисовала и пела.

В 1990 году в Сан-Ремо она встретила Паоло Пьерлуиджи. Увы, роман был недолгим, вскоре художник умер от рака мозга. Это подкосило девушку, ее поведение становилось все более странным. Она брила наголо голову, встречалась с женщинами, носила весьма своеобразную одежду, а в 36 лет пыталась свести счеты с жизнью. Врачам удалось откачать несчастную.

Сейчас сложно сказать, чего больше в жизни 52-летней Розалинды: она поет, участвует в шоу, время от времени снимается в кино и рисует. Долгое время Розалинда скрывала от родных, что предпочитает женщин: ей казалось, что отец не примет ее выбора. Среди ее любовниц всплывали имена Моники Беллуччи и Азии Ардженто.