Анджелина Джоли продала подарок Черчилля Рузвельту за баснословную сумму

Картина Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque). Фото: christies.com

Картина выдающегося британского политического и государственного деятеля сэра Уинстона Черчилля ушла с молотка на аукционе в Лондоне за 7 миллионов фунтов стерлингов (11,5 миллиона долларов).

Предыдущий владелец полотна – кинозвезда Анджелина Джоли, нынешний предпочел остаться неизвестным.

Картина под названием «Минарет мечети Котуба» была написана в Марракеше сразу после завершения знаменитой Конференции в Касабланке в 1943 году. Ради создания полотна Черчилль задержался в отеле «Вилла Тейлор», а после отослал картину в подарок Франклину Рузвельту.

Позже полотно сменило несколько владельцев, а в 2011 году его приобрела Джоли на аукционе в Нью-Орлеане.

Эксперты считают «Минарет мечети Котуба» самой значимой работой Черчилля, кроме того – это единственный пейзаж, написанный им в годы Второй мировой войны.

В ходе телефонных торгов цена картины поднялась с первоначальных полутора миллионов фунтов до семи.