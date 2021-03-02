Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордные 11,5 миллиона долларов

Картина Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque). Фото: christies.com

Звезда Голливуда Анджелина Джоли продала картину кисти бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), которую ей десять лет назад подарил бывший муж Брэд Питт. Картина ушла с молотка на аукционе Christie's за рекордные 8,28 миллиона фунтов стерлингов (11,5 миллиона долларов), сообщает пресс-служба аукционного дома.

Отмечается, что изначально специалисты оценили это полотно в полтора – два с половиной миллиона фунтов стерлингов ($2–3,4 миллиона долларов). Имя нового владельца не называется.

На картине изображен закат над старинной мечетью, расположенной в марокканском городе Марракеш, на фоне Атласских гор. Британский премьер написал ее после Касабланской конференции в 1943 году, а потом подарил 32-му президенту США Франклину Рузвельту. Позже полотно досталось по наследству сыну Рузвельта Элиота, после чего сменило несколько владельцев, выставлялось на выставках и аукционах. Актер Брэд Питт приобрел картину в 2011 году.