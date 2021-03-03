Не наша «пятнашка»: россияне остались без медалей на чемпионате мира по лыжам в гонке на 15 км

Ханс Кристер Холунд после финиша. Фото: REUTERS

Сегодня на чемпионате мира по лыжам в немецком Оберсдофе прошла гонка на 15 км свободным стилем, в которой российские спортсмены остались без медалей.

«Пятнашка» - не наша дистанция. Как ни парадоксально, в гонке на 15 км наши лыжники на чемпионатах мира, даже в советские времена, не побеждали никогда. Были вторые, третьи места, но вот добраться до высшей ступеньки пьедестала не удавалась.

А вот «тридцатка» часто была наша. Что и подтвердил уже в Оберсдорфе Александр Большунов, выиграв в великолепном стиле скиатлон (15 +15). Норвежцы потом отыгрались в командном спринте, что только подлило масла в огонь перед новым стартом.

Телевизионщики перед стартом в основном показывали лидеров – Александра Большунова и норвежцев. А вот Йоханнес Клебо, который на этом чемпионате уже взял два «золото», решил пропустить эту гонку. Говорят, что решил отдохнуть перед эстафктой и марафоном.

Большунов буквально ринулся на дистанцию под 22-м номером и сразу засветил лучший результат на отметке 1,8 км, опережая норвежца Амундсена на 4 секунды. На 5 км это преимущество увеличилось до 5,4 сек. Режиссеры трансляции показывали в основном норвежцев и наших, как бы не веря, что кто-то еще сможет вклиниться в этот междусобойчик.

И тут происходят драматические события – Амудсен падает на спуске. Но Большунова начинает догонять идущий под 40-м номером Холунд. К отметке в 10 км Большунов уже проигрывает норвежцу 9 сек и продолжает терять скорость. Еще остается надежда на призы, но «золото», похоже, ускользает сквозь пальцы.

На финише Большунов проигрывает упавшему Амудсену 8 сек. Но накатывают двукратный олимпийский чемпион Крюгер и все тот же Холанд, который привозит 20 секунд второму месту и 43 сек Большунову. Увы, в этой гонке мы остаемся без медалей. Не наша «пятнашка».

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия), 3 марта

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (С). 1. Ханс Кристер Холунд – 33.48,7. 2. Симен Крюгер – отставание 20,2. 3. Харальд Амундсен (все – Норвегия) – + 35,6. 4. Александр Большунов – + 43,7. 5. Артём Мальцев – + 50,7… 11. Иван Якимушкин – + 1.07,5. 12. Андрей Мельниченко (все – Федерация лыжных гонок России) – + 1.12,1.

Оставшиеся гонки на ЧМ по лыжным гонкам

4 марта, четверг

Эстафета (Ж). 15.15

5 марта, пятница

Эстафета (М). 15.15

6 марта, суббота

30 км, масс-старт (Ж. К). 14.30

7 марта, воскресенье

50 км, масс-старт (М. К). 15.00

*М – мужчины, Ж – женщины, К – классический стиль, С – свободный стиль