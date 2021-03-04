Авиабилеты на курорты подорожали на треть, а то и вдвое

Средняя стоимость перелета из Москвы на Занзибар и обратно в 1,5 раза выше, чем была в прошлом году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя стоимость авиабилетов, забронированных из России за рубеж на начало марта, оказалась почти на 40% больше, чем в докоронавирусном 2019 году. Это следует из данных интернет-сервисов по продаже билетов Aviasales и Biletix.

Причины простые — падение рубля и небольшое число направлений, доступных сейчас для любителей строго закордонного отдыха.

По подсчетам аналитического центра сервиса путешествий и поездок Туту.ру, средняя стоимость перелета из Москвы на Занзибар и обратно, оформленного на даты с 1 января по 30 апреля, в 2021 году в 1,5 раза выше, чем была в 2020-м. Билеты в Каир обходятся на 23% дороже, чем годом раньше (Египет принимает россиян), в Шарм-эль-Шейх - тоже более чем на 20%.

В Aviasales приводят сравнение с весной 2019 годом, когда про коронавирус еще точно ничего не слышали. Так вот, средняя стоимость забронированного на нынешний март билета в ОАЭ (туда россиянам тоже можно) — почти вдвое больше, чем на март 2019 года.

В основном наши граждане пока все же бронируют путешествия по России. Тут хоть перспективы понятнее, выбор пошире, да и билеты последнее время дешевели. Но и здесь ближе к весне произошел перелом: желающих отправиться в Сочи и Крым в период, который раньше считался межсезоньем, нынче оказалось нестандартно много.

В пресс-релизе Туту.ру сообщают такие итоги февраля. Если в целом стоимость перелетов из Москвы по России снизилась на 3% (в сравнении с февралем 2020 г.), то билет в Сочи подорожал в среднем на 27%, в Симферополь — на 20%. Кроме этого, подросли в цене перелеты в Минеральные Воды (+20%), Краснодар (+23%), Калининград (+14%). Как говорится, то ли еще будет.

Сейчас вопрос про «то ли еще будет», конечно, волнует многих: впереди лето, когда тяга к путешествиям возрастет куда сильнее. Пока авиакомпании все еще активно предлагают скидки тем, кто готов покупать билеты очень заранее.

Скажем, те, кто успел забронировать перелеты на весну-лето еще в феврале, улетят, по данным Туту.ру, в Сочи — в среднем дешевле на 15%, чем год назад, в Симферополь — примерно по той же цене, в Анапу — на 18% дешевле (цены на билет в одну сторону). Можно ли еще успеть? Порывшись в скидках, нашла перелеты из Москвы в Сочи за 6500-6900 рублей (в зависимости от наличия багажа) в обе стороны. Правда... аж на октябрь.

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