Анекдоты: На самом деле Иван Царевич был послан, чтобы убить Кощея Бессмертного, по заданию Пенсионного фонда

Жила-была одна семья. Была у них договоренность: в четные дни недели во всех бедах виноват он, в нечетные - она. В воскресенье, для баланса, кот.
Вообще не ругались.
* * *
В школе:
- Миша, а у тебя есть мечта?
- Да, я мечтаю, как мой папа, стать банкиром!
- А разве твой папа банкир?
- Нет, но тоже мечтает!
* * *
- А что это у вас такое?
- Это оберег от злых и гадких людей.
- А рядом?
- Так патроны к нему...
* * *
Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10 км, работаю по 14 часов в сутки, веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги. При этом мне хватает времени на семью, друзей и даже петь в хоре.
Видите, в жизни все возможно, когда человек умеет врать!
* * *
- Пап, мама говорит, что ты путешественник, но почему все привозят из путешествий магнитики, а ты - наколки?
* * *
- Она так мило улыбается во сне и причмокивает.
- Наверное, снится, что убила кого-то и ест.
* * *
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Курс «Как стать сверхбогатым и неизвестным» - $33 500.
* * *
Помогая учиться своим детям, я получил еще одно высшее, одно неполное высшее и два средних школьных образования.
* * *
Вот в наше время было гадание на кухне общежития. Девушки ставили жарить картошку в нескольких сковородках.
Из чьей сковородки мужики картошку сожрут, та и шла к ним в комнату ругаться-знакомиться.
* * *
- Алло! Алло! Доктор, помогите, я руку сломал.
- Я доктор, но юридических наук, адвокат. Вы ошиблись, вам врач нужен.
- Я не ошибся. Я не себе сломал.
* * *
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный «ВАЗ-2109» с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.