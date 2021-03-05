Анекдоты: На самом деле Иван Царевич был послан, чтобы убить Кощея Бессмертного, по заданию Пенсионного фонда

Жила-была одна семья. Была у них договоренность: в четные дни недели во всех бедах виноват он, в нечетные - она. В воскресенье, для баланса, кот.

Вообще не ругались.

* * *

В школе:

- Миша, а у тебя есть мечта?

- Да, я мечтаю, как мой папа, стать банкиром!

- А разве твой папа банкир?

- Нет, но тоже мечтает!

* * *

- А что это у вас такое?

- Это оберег от злых и гадких людей.

- А рядом?

- Так патроны к нему...

* * *

Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10 км, работаю по 14 часов в сутки, веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги. При этом мне хватает времени на семью, друзей и даже петь в хоре.

Видите, в жизни все возможно, когда человек умеет врать!

* * *

- Пап, мама говорит, что ты путешественник, но почему все привозят из путешествий магнитики, а ты - наколки?

* * *

- Она так мило улыбается во сне и причмокивает.

- Наверное, снится, что убила кого-то и ест.

* * *

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* * *

Помогая учиться своим детям, я получил еще одно высшее, одно неполное высшее и два средних школьных образования.

* * *

Вот в наше время было гадание на кухне общежития. Девушки ставили жарить картошку в нескольких сковородках.

Из чьей сковородки мужики картошку сожрут, та и шла к ним в комнату ругаться-знакомиться.

* * *

- Алло! Алло! Доктор, помогите, я руку сломал.

- Я доктор, но юридических наук, адвокат. Вы ошиблись, вам врач нужен.

- Я не ошибся. Я не себе сломал.

* * *

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный «ВАЗ-2109» с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.