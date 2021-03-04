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Наука

Ученые обнаружили на грунте с астероида органику внеземного происхождения

Мы стали на шаг ближе к разгадке тайны возникновения жизни
Евгений СУЧКОВ
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Уникальные образцы появились на Земле, благодаря японскому зонду «Хаябуса».

Уникальные образцы появились на Земле, благодаря японскому зонду «Хаябуса».

Ученые из нескольких стран исследовали грунт, доставленный на нашу планету с астероида Итокава, и обнаружили в нем органику внеземного происхождения. То есть, натурально, жизнь с другой планеты. Уникальные образцы появились на Земле благодаря японскому зонду «Хаябуса».

Результаты анализов ошеломили ученых - впервые на поверхности астероида были обнаружены вещества, необходимые для возникновения жизни на Земле, включая органику и воду, сообщает издание Daily Mail.

Самое важное, что ингредиенты для «искры жизни» не попали на небесное тело в результате столкновения с планетой, а образовались в ходе его химической эволюции на протяжении миллиардов лет. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что были найдены вещества, как подвергавшиеся сильному нагреву, так и не несущие на себе следы оного.

По словам британских ученых это - крупное открытие, которое может переписать историю жизни на нашей планете, так как оно очень похоже на путь эволюции на ранней Земле.

Хотя органическая материя и не позволяет предполагать, что астероид «переносит» жизнь, она говорит нам о том, что он несет сырье, которое послужило исходным для возникновения жизни на нашей планете. Как и этот астероид, «протоземля» постепенно собирала во вселенной жидкость и углерод, которые при сочетаниях определенных условий и создали нашу микроскопическую прапрапрабабушку-бактерию.

Впервые на поверхности астероида были обнаружены вещества, необходимые для возникновения жизни на Земле.

Впервые на поверхности астероида были обнаружены вещества, необходимые для возникновения жизни на Земле.

- Если бы другие системы во вселенной имели такие же благоприятные условия, как на ранней Земле, эти ингредиенты, переносимые подобными астероидами, могли бы дать толчок жизни в других местах, - уверена ведущий автор исследования доктор Куини Чан.

СПРАВКА «КП»

Итокава — один из множества астероидов, чья орбита проходит относительно недалеко от Земли. Правда, у этого конкретного небесного тела есть несколько особенностей. Во-первых, на нем много ярко выраженных следов от ударов. Во-вторых, на его поверхности больше тысячи валунов размером больше 5 метров. А в третьих, это первый астероид, с которого удалось доставить на Землю образцы грунта. Ученые считают, что Итокава был фрагментом большего астероида.

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