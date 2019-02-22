2019-02-22T15:08:58+03:00
Наука

Японский зонд «Хаябуса-2» взял пробы вещества с астероида Рюгу

Операция была проделана в 340 миллионах километрах от Земли
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Японская станция села в заранее выбранном месте.Японская станция села в заранее выбранном месте.
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Японская межпланетная автоматическая станция «Хаябуса-2», которая еще в июне 2018 года сблизилась с астероидом Рюгу, присела на него, быстренько взяла пробу грунта с поверхности и отлетела. Японское космическое агентство JAXA сообщило, что произошло это 22 февраля 2019 года.

Японцы удостоверились, что посадка и взлет прошли успешно. И возрадовались.

Японцы удостоверились, что посадка и взлет прошли успешно. И возрадовались.

«Хаябуса-2» присела на заранее выбранную площадку. Наземные специалисты высмотрели ее на переданных изображениях — ту, на которой было меньше крупных булыжников.

Место посадки японской станции.

Место посадки японской станции.

Присев, станция выстрелила в астероид металлическим стержнем. Удар поднял вверх частички породы, которые тут же всосал имевшийся на борту пылесос. Образцы были переправлены в контейнер и герметично упакованы. С ними станция и удалилась от астероида. Но недалеко.

Схема посадки и взлета: станция ориентировалась по лазерным "зайчикам".

Схема посадки и взлета: станция ориентировалась по лазерным "зайчикам".

Предполагается, что «Хаябуса-2» пока останется рядом с астероидом. Не исключено, что присядет на него еще пару раз — для верности. А домой отправится в конце нынешнего года. Ведь конечная цель миссии в том и заключается, чтобы доставить на Землю образцы астероидного грунта. Ее прибытие ожидается в декабре 2020 года.

Приближаясь к астероиду, станция снимала свою тень на его поверхности.

Приближаясь к астероиду, станция снимала свою тень на его поверхности.

Астероид ближе - тень от станции крупнее.

Астероид ближе - тень от станции крупнее.

Отправка домой намечена на декабрь нынешнего года.

Отправка домой намечена на декабрь нынешнего года.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

У Дворца дракона

Станция «Хаябуса-2» весит 600 килограммов. Была запущена 3 декабря 2014 года. Добираясь до Рюгу, преодолела более 3 миллиардов километров.

Рюгу, он же 1999 JU3, околоземный астероид. Вращается вокруг Солнца, совершая один оборот за 474 дня. Траекторию имеет вытянутую - она пересекает орбиты Земли и Марса.

Диаметр астероида примерно 900 метров.

Рюгу был открыт 10 мая 1999 года. Свое название «Дворец дракона» получил в 2015 году. Его навеяла японская сказка о рыбаке, который побывал там в Рюгу - волшебном подводном дворце. Встретил дочь дракона - властелина морской пучины. Та подарила гостю коробочку с чем-то таинственным. Ученые, работавшие по проекту «Хаябуса−2», решили, что сюжет сказки и суть миссии весьма схожи. Ведь станции тоже предстоит доставить нечто вроде коробочки — контейнер с грунтом неизвестного состава.

Считается, что астероиды представляют собой остатки строительного материала, из которого образовались планеты Солнечной системы. В том числе и Земля. Ученым очень хотелось бы узнать, что он — этот так называемый протоматериал - из себя представляет, какие вещества содержит. Поэтому и интересуются астероидами — фотографируют, анализируют, собирают по крупицам данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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