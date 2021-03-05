Три года тюрьмы за торговлю с Россией: В Германии вынесли приговор бизнесменам за нарушение санкций

Суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году

В Германии суд вынес приговор на показательном процессе против двоих бизнесменов, осмелившихся вести бизнес с Россией. И это в ситуации, когда европейские и американские власти продолжают раскручивать маховик санкций против нашей страны. При этом если за стратегические важные для ФРГ проекты вроде газопровода «Северный поток – 2» немцы еще готовы биться, то над рыбкой помельче не грех и судилище устроить. Другим в назидание.

Вот и два бизнесмена из Баварии, поставившие в Россию станки для металлообработки на сумму в 8 миллионов евро, попали под каток немецкого правосудия. Во имя трансатлантической солидарности.

Основной обвиняемый - 41-летний предприниматель из Аугсбурга Александр С., арестованный в феврале 2020, получил три года тюрьмы и должен выплатить штраф в размере почти 8 миллионов евро. Его пособник из Мюнхена, через которого проводились сделки, «отделался» двумя годами условно, правда, чтобы остаться на свободе, ему придется заплатить залог в размере 150 тысяч евро и штраф в 184 тысячи.

Хотя предприниматели и утверждали обратное, суд Гамбурга полностью поддержал обвинения прокуратуры и постановил, что подсудимые прекрасно знали, кому на самом деле предназначались поставки оборудования, осуществленные в 2016-2018 годах.

Следствие утверждало, что, несмотря на то, что все семь сделок были оформлены на частных лиц, станки в итоге оказались на российских предприятиях, занятых в программах военного ракетостроения, сообщает немецкое агентство dpa.

Чтобы обвинение стало возможным, на станки пришлось заблаговременно установить датчики, по которым отслеживалось их местоположение.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России после референдума о присоединении Крыма к России в 2014-м, и с тех пор ежегодно продлеваются. Рестрикции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники. Также под эмбарго попадают товары «двойного назначения», которые могут быть использованы в военных целях.

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