Двое граждан Германии осуждены за нарушение эмбарго ЕС против России

Суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году Фото: Скриншот с видео

Высший суд Гамбурга вынес приговоры двум жителям Баварии за поставки металлообрабатывающих станков в Россию, нарушая действующее эмбарго Евросоюза, сообщает издание Welt.

41-летний предприниматель из Аугсбурга был приговорён к трём годам и девяти месяцам лишения свободы. Суд также распорядился взыскать с бизнесмена почти восемь миллионов евро, которые он получил от российского покупателя за приобретение 15 станков. В приговоре не сообщается название компании, но отмечается, что организация работает в сфере производства вооружений.

Вторым осуждённым стал 40-летний житель Мюнхена, внештатный сотрудник немецкой фирмы в России. Он проводил платежи за поставки. Суд приговорил его не только к двум годам условного наказания, но и к взысканию 184 тысяч евро. Ещё 150 тысяч евро он должен внести как залог за условное освобождение.