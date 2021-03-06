Лолита разбирает анализы звезд: певица стала ведущей «ДНК-шоу»

57-летняя артистка и сама будет сдавать тесты в эфире Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Лолиты 2021-й год – год перемен. Пока большинство ее коллег ждут полноценного возобновления гастролей, она вся в работе. Певица теперь играет на театральной сцене – ближайшие спектакли «Женитьба» с ее участием 11 и 12 марта в театре «Модерн». Кроме того, скоро у Лолиты еще одна премьера – в качестве ведущей она будет встречаться с коллегами для обсуждения весьма пикантных тем.

Новый проект, который ведет Лолита, называется «ДНК-шоу». Продюсеры обозначили его жанр, как «генетический детектив». Звезды перед записью эфиров сдают ДНК-тест – его делают продолжительное время, а затем коллеги Лолиты по шоу-бизнесу узнают из ее уст и от специалистов весьма пикантные детали. Будет прилюдный разбор генетического теста. ДНК-тестирование на «Пусть говорят» и «На самом деле» чаще всего определяет родство между людьми. Здесь же анализ иной, более глубокий – составляется генетический паспорт человека, в котором получают информацию о его предках, возможных проблемах со здоровьем и многих других характеристиках.

Шоу и развлекательное, и познавательное – зрителям расскажут какую информацию можно получить с помощью новомодных анализов. Кроме того, народ любит узнать закулисье жизни и здоровья звезд.

Лолите эта новая работа показалась интересной: «Это такая проба жанра, которым я никогда не занималась. Наверное, даже имеет отношение к документалистике…» Вскрывать конверт с результатами ДНК-теста будет Лолита. Сама же певица также сдала ДНК-тест и уже подозревает по разговорам с экспертами, что у нее «сломан» ген, отвечающий за гормон дофамин. Он отвечает за психоэмоциональное состояние человека.

Генетическое тестирование в столичных клиниках стоит недешево – около 20 тысяч рублей. Расшифровывает его результаты генетик. Для проведения теста часто берут эпителий внутренней стороны щеки или кровь, из этого биоматериала и выделяется ДНК. В результатах пишут о возможных наследственных заболеваний, предках и дают рекомендации по питанию и образу жизни. Генетическое тестирование уже прошел Дмитрий Шепелев.

Премьера проекта «ДНК-шоу» состоится на онлайн платформе Premier. Есть вероятность, что в будущем мы увидим шоу на ТНТ.

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