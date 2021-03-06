Главный тренер ЦСКА Гончаренко после матча с «Ахматом»: «Важно сегодня было победить после поражения от «Локомотива»

Тренер ПФК "ЦСКА" Виктор Гончаренко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате в 2021-м году. Под раздачу попал грозненский «Ахмат». Сначала гости вынимали мяч из своих ворот после реализованного Соломоном Рондоном пенальти, а после, во втором тайме, в очередной раз отличился Никола Влашич после скидки всё того же Рондона. Как итог — закономерные 2:0 на табло «ВЭБ Арены».

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко остался доволен игрой и отметил особую важность победы для ЦСКА после поражения от «Локомотива» в предыдущем туре.

— Победа заслуженная, мы хорошо оборонялись, не давали «Ахмату» развернуться. 2:0 — хороший на сегодня результат. Наверное, таким он и должен быть. Важно сегодня было победить после поражения от «Локомотива», — отметил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА второй матч в новом календарном году выходит не в самом привычном составе. Последние изменения, скорее, следствие травм, а не приобретений во время трансферном окне. Одна из самых заметных ротаций случилось на вратарской позиции. Бессменный «армейский» голкипер Игорь Акинфеев продолжает поправляться от болезни (официально у Игоря ОРВИ, по данным некоторых СМИ — коронавирус), а его место в воротах занял Илья Помазун, специально ради этого отозванный из аренды в «Урале».

Виктор Гончаренко оценил игру Помазуна в матче с «Ахматом» и предположил, как будет играть Илья после восстановления Акинфеева.

— Моменты, в которые надо было сыграть, у него были. Он очень хорошо себя чувствовал на протяжении всей игры. Ему было важно на ноль отстоять после "Локомотива".

После возвращения Акинфеева? Может быть, он будет играть кубковые матчи. Мы посмотрим на календарь и после этого будем принимать решение, — сказал главный тренер ЦСКА.

Главным героем встречи с «Ахматом» стал новобранец ЦСКА Саломон Рондон. На счету бомбардира гол с пенальти и голевая передача на Влашича. Гончаренко дал понять, что Рондон всё ещё продолжает сыгрываться с командой, но по сравнению с матчем в Черкизове есть заметные улучшения сразу по ряду пунктов.

— Мы должны его (Саломона Рондона — прим. ред) использовать лучше. Мы уже видим, какие качества у него есть. Теперь мы должны понимать, каким образом ему доставлять мячи и что от него ждать. Сейчас он лучше стал двигаться, попадает в нужные моменты, в тех эпизодах, в которых нужно было зацепиться за мяч, он это делал, — оценил игру Рондона Гончаренко.

Главная проблема «армейцев» на старте второй части сезона Российской Премьер-Лиги — большое количество травмированных. Уже после матча с «Ахматом» главный тренер ЦСКА дал понять, что надеется на возвращения из лазарета некоторых игроков уже к следующему матчу в Туле.

— Может быть, мы сможем использовать кого-то из травмированных в следующей игре. Такая вероятность есть, и она высока.