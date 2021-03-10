Кто такой Билл Виола и почему на его выставку в ГМИИ не достать билетов

Художник Билл Виола занимается видеоинсталляциями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2 марта в ГМИИ имени Пушкина окрылась первая в нашей стране ретроспектива Билла Виолы "Путешествие души". Несмотря на то, что с творчеством этого художника наши граждане были не очень-то и знакомы, а фамилия "Виола" у большинства ассоциировалась с плавленным сыром, билеты на выставку тут же разобрали. Сработало сарафанное радио. Выставка обещает быть самым модным событием этой осени.

Что мы увидим? Если удастся пробраться в ГМИИ, посмотрим двадцать видеоработ на огромных экранах. Замедленные видео потрясающего качества, где выверено все до миллиметра. На них запечален человек в особых, почти экстремальных условиях: от смерти и рождения до утопления и очищения огнем.

Кто-то из критиков правильно сравнил Виолу с Мариной Абрамович. Марина начала заниматься перформансом, когда это было не слишком модное и полумаргинальное искусство. Ныне о том, кто такая Абрамович знают все. То же о Виоле: он начал заниматься видеоартом еще в семидесятые, на заре развития технологий. Сейчас его назвают отцом видеоарта и первым художником, который начал использовать видеокамеру вместо кисти.

На выставке Билла Виолы в Гамбурге в 2017 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная история, что когда умирала мать художника Билла Виолы, он снимал ее смерть на видео. Эти кадры вошли в самую известную работу - Нантский триптих. Классика видеоарта часто спрашивали, где заканчивается искусство и начинаются границы нравственности. На это Виола отвечал, что страдание может быть очень важным для человека. "Когда я сам испытал горе и страдание, то открыл для себя идеи Ренессанса и начал разговаривать с прекрасными художниками, которые были до меня".

Работы с умирающей матерью на выставке нет, а вот не менее эмоциональная «Церемония» — представлена. На медиакартине навстречу зрителю движется толпа людей, охваченных невыразимым горем.

К этому можно относиться по-разному, в том числе и скептически, но, факт: Виола - единственный художник медиа, чьи ожившие картины на постоянной основе заняли место в лондонском соборе Святого Павла, наравне с фресками.

Посетители говорят, что уйти равнодушными с выставок Виолы невозможно. Свои видео он снимает со скоростью двести кадров в секунду, замедляет их до предела и добивается особого медитативного воздействия.

И тем не менее, прежде чем идти на выставку - лучше всего подготовиться и знать, куда ты идешь. Для Российской ретроспективы Виолы это особенно важно, ведь, чтобы не отвлекать зрителя, художник запретил в ГМИИ какие бы то ни было экскурсии, съемки на камеру и объяснения внутри помещения. Все должно происходить в тишине.

Специалистов по творчеству Виолы, способных внятно объяснить, кто это и с чем его едят - у нас тоже не много. Единственный вводный разговор, объясняющий творчество "Рембрандта медиаискусства" состоится 10 марта, в среду, в семь часов вечера в онлайн-лектории "Башня". Известный искусствовед, доцент Европейского университета в Санкт Петербурге Кира Долинина расскажет о связи творчества Виолы с искусством Возрождения и о том, что нужно знать, чтобы не зря потратить время на первой и единственной выставке отца видеоарта.