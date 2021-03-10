Видео задержания подростка, готовившего теракт в школе Пензы, публикует ФСБ

На кадрах оперативного видео школьник сидит на допросе рядом со своей мамой. Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ в Пензенской области предотвратили теракт в местной школе.

На кадрах оперативного видео школьник сидит на допросе рядом со своей мамой.

- В апреле 2021 года планировал расстрелять своих одноклассников из ружья, - говорит задержанный.

Также на кадрах видео можно увидеть охотничье ружье и футболку с крупной надписью "Ненависть".

Мотивы преступления не сообщаются.

- У задержанного изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, - уточняют в ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. После проверки на вменяемость школьника ждет суд.