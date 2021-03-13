Пусть танцуют яички: Елене Малышевой 60 лет

Доктор медицинских наук, профессор и звезда санпросвета Елена Малышева 13 марта отмечает 60-летие Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое знакомство с Еленой Васильевной Малышевой много лет назад я, увы, забыть уже не смогу.

- Вам сколько лет? - сухо спросила она тоном, не обещавшим ничего хорошего. Наше блиц-интервью по телефону тогда как-то не задалось: мои вопросы явно показались телеведущей легкомысленными, вдобавок я фривольно сравнил размах ее популярности с масштабами славы Анастасии Волочковой. Тем самым приравняв деятельность Малышевой к шоу-бизнесу. Чего делать не стоило.

- Вы понимаете, что вам по возрасту грозит рак яичек?! - продолжила она с металлом в голосе. - А самодиагностику вы делать умеете?!

Я не умел. Зато усвоил ее творческое кредо: в деле популяризации вопросов охраны здоровья она не постоит ни перед чем. Когда Малышева придумывает, как подать в программе сложную для понимания тему, последнее, что ее будет беспокоить, - это то, насколько ее легендарные макеты человеческих органов укладываются в культурно-эстетическую парадигму человеческой цивилизации.

А макеты ведь те еще... В смысле, восхищаться ими как объектами искусства сложно. Все эти гипертрофированные желудки, кишки, головы. А соведущие Малышевой - уважаемые, между прочим доктора! - всем этим забавляются. Нажимают кнопочки, смешивают жидкости. Герман Шаевич под потолком летал в костюме черного лебедя. В то время как к нему толпы народу в очереди на шунтирование. Устроили «АБВГДейку»!

А вспомним номера художественной самодеятельности - танцы то яичек, то вагины?

А фразочки, от которых уши в трубочку? «Сейчас мы будет учиться какать», «пукать влагалищем - это норма». Еще эта бесцеремонность… Все понимаю и про наглядность, и про доступность, но нельзя ли объяснять как-то так, чтобы у зрителя не возникало чувства неловкости?!

Нельзя. Попробуйте посмотреть на мир ее глазами. Мир, где люди только и делают, что загоняют себя в могилу — речь даже не об алкоголе и сигаретах, а о менее очевидных для большинства вещах. Вроде жареной курицы, провоцирующей рак. Еле заметных симптомах еще каких-нибудь болезней.

На свете сотни и сотни теледокторов, но она изобрела свой метод. Ее наглядность - вопиющая, состоящая из провокации, китча, безвкусицы. Но это работает. Над какой-нибудь танцующей вагиной все смеются, но у ролика 5 млн просмотров. Цель достигнута. При этом она всегда и везде верна науке. Никакой ереси типа лечения диабета приседаниями - только международные протоколы и новейшие исследования ученых.

«Больше всего меня поражает то, что многие люди по-прежнему думают, что за их жизнь отвечают врачи, государство и даже президент. А на самом деле за жизнь человека отвечает только он сам и никто больше. Это истина – самое лучшее представление о жизни и о себе». За этим ее высказыванием — вся боль доктора, посвятившего жизнь санпросвету.

С днем рождения, Елена Васильевна. Смерть жареной курице!