Поклевка на удочку мечты

В 2009 году из пруда в Аксаково, у сгоревшей водяной мельницы, Василий Песков еще вытаскивал сазанчиков. С 2016 года пруда нет. Высох от разрушения дамбы. Фото: Сергей Жданов

14 марта день рождения легендарного журналиста «Комсомольской правды», автора рубрики «Окно в природу», газетного сериала «Таежный тупик», основателя экологической журналистики, защитника лесов, рек, заповедников, живого мира, путешественника и фотографа Василия Пескова.

Вот такую водяную мельницу на пруду в родовом гнезде писателя Сергея Аксакова мечтал увидеть Василий Песков. Фото Сергея Жданова

Особой страстью Василия Михайловича была память о великих русских писателях, переиздание их книг, забота о сохранении музеев-усадеб, где они создавали классику родной речи. Ниже - рассказ об одном из таких проектов Пескова, так и оставшемся пока не реализованным до конца, - о восстановлении водяной мельницы в родовом поместье писателя Сергея Аксакова под Оренбургом.

Вот такую водяную мельницу на пруду в родовом гнезде писателя Сергея Аксакова мечтал увидеть Василий Песков. Фото: Сергей Жданов

Письмо о сгоревшей мельнице

В начале 2007 года Василий Песков получил из оренбургского Аксаково от своего тезки, местного жителя Василия Прокофьева интересное письмо. Тот писал об исторической усадьбе писателя-натуралиста 19 века Сергея Тимофеевича Аксакова, автора знаменитых книг об охоте и рыбалке, сказки «Аленький цветочек», повести «Детские годы Багрова-внука». Его описание помещичьей усадьбы Аксаково с водяной мельницей на пруду - одно из самых поэтичных в нашей литературе.

Автор письма спрашивал у Василия Михайловича совета: как подступиться к восстановлению мельницы, сгоревшей в 1966 году?

Песков замысел горячо поддержал. Сам он многие годы разыскивал сохранившиеся мельницы, и не только в России. В личном архиве есть снимки и из Франции, и из Австрии, не говоря уж о голландском опыте, изученном повсеместно. «...я помечтал о том что можно было бы, пусть не в хозяйственных целях, но как выразительные, дорогие человеческому сердцу памятники народного быта восстановить мельницы хотя бы в усадьбах-музеях».

Восстановленный ветряк в пушкинском Михайловском он назвал «первой поклёвкой на удочке мечтаний». Собственно, это с его легкой руки, с очерка «Ночлег на мельнице», опубликованном в 1982 году, и началось в стране неторопливое, но уже заметное движение по возврату в российский ландшафт ветряков и водяных мельниц. Понимал, насколько непростое это дело. Так и пишет в своем ответе Прокофьеву.

«Дорогои Василии Иванович! Проче л Ваше письмо. Мне не надо объяснять, что такое ветряная или водяная мельницы в сельском пеи заже. Я человек деревенскии , кое-что помню из прошлого. Мельницами болею уже лет сорок. Нашли несколько полуразрушенных в России. Кое-где (в музеи ных усадьбах) мельницы восстановили. Всюду это самыи привлекательныи экспонат. Ваши чувства я понимаю, но должен сказать: построить мельницу дело не простое. Самостоятельным путе м сделать это невозможно. Это под силу только музею. Вот его-то и надо «подзудеть» на такое дело. Смогли бы и у знатного земляка-газовика (В.С. Черномырдина- ред.) на это дело деньжат попросить.

Музей-усадьба писателя Сергея Аксакова с его бюстом (бетон) на первом плане. Фото: Сергей Жданов

…В случае заинтересованности я сведу заинтересованную сторону с мастерами. Их практически нет, единицы работают в реставрационных мастерских. Беспокоить их со словами – «Ах, хорошо бы!..» – не надо.

Связаться следует, когда будут у музея явные желание и, главное, средства. Тогда они поедут на место, все посмотрят, обмерят, и дело пои де т. Лишнего не возьмут, но и «за здорово живе шь» за непростое ныне дело никто не возьме тся. Мастера этим кормятся. Недавно они построили мельницу в пушкинском Михаи ловском, строят сеи час в лермонтовских Тарханах.

В контактах сошлитесь на меня. Желаю успехов. И с радостью приехал бы на пуск мельницы.

Василии Песков, 10 февраля, 2007 г.»

С того времени и аксаковский адрес был взят Песковым на учет. Очень хотел приехать туда. Тем более, что до Оренбуржья, где есть уникальный степной заповедник с реликтовым Бузулукским бором, он тогда еще не добрался. И когда через год на выставке «Золотая черепаха», где был в жюри, познакомился с оренбургским фотохудожником Сергеем Ждановым, вспомнил в беседах с ним и и об аксаковской мельнице.

Жданов пригласил Василия Михайловича в Аксаково, поскольку и сам горел планами воссоздания там родовой усадьбы писателя-земляка, дружил с местным музеем. И вот в 2009 году Песков собрался.

Новый литературный герой - Природа

Оренбургский журналист Вера Кабанова подробно описала тот приезд Пескова. Сотрудники музея провели трёхчасовую экскурсию по музею и парку. Песков интересовался всем до мельчайших подробностей. Не расставался с карандашом и блокнотом. Много снимал двумя фотоаппаратами. Местный краевед Александр Шиперов вспоминал: «Василий Михайлович тщательно режиссировал кадры, которые предстояло снять: расставлял нас по цвету рубашек («светлое пятно, красное пятно»…), заставлял двигаться влево-вправо, вперёд-назад – порой буквально по сантиметрам».

Песков просил показать ему подлинные вещи семьи Аксаковых. Они уже были выставлены в барском доме, восстановленном в 1998 году. С большим почтением осматривал мраморную столешницу, кресла, письменный стол, за которым работал писатель.

Побывал на Челяевской горе, Барском роднике. Местные жители накормили варениками с творогом и крапивой (такие готовили в семье Аксаковых), щами из русской печи, парным молоком, пышным хлебом на хмелевых дрожжах…

– Я всегда мечтал в Москве о такой еде, – признался Василий Михайлович.

Он заночевал в Аксаково. Утром отправился на пруд на рыбалку и наловил ведёрко сазанчиков и карасей на месте, где стояла водяная мельница. Радовался, увидев на пруду лебедей с выведенными здесь пятью птенцами.

Оренбуржье. Сохранившаяся ротонда в музее-усадьбе писателя Сергея Аксакова. Фото: Сергей Жданов

Живо интересовался подробностями приезда в Аксаково в 1975 году известного советского писателя Владимира Солоухина. Публикация солоухинского очерка «Аксаковские места» в «Литгазете» вызвала тогда большой общественный резонанс и стала толчком к восстановлению родового поместья писателя. Пескова провели по знаменитой липовой аллее, о которой Солоухин писал в своем очерке. С тех пор она стала короче, от некоторых старых деревьев остались лишь пни… Песков спрашивал, как тогда Солоухин реагировал на разруху, разделял возмущение: ведь и спустя почти 35 лет следы разрухи оставались видны. «Всё смыто временем, нерадивостью и неумением беречь старину», - напишет об этом Песков.

А до мельницы руки и вообще не дошли. Да что там мельница, если река с именем Большой Бугуруслан превратилась в ручеек. С чувством потери Василий Михайлович отмечает: «...нынешняя речка не могла бы дать ему то богатство впечатлений и радости, которые видим мы в бессмертных его «Записках».

Вскоре после возвращения из поездки Песков опубликовал в «Комсомольской правде» очерк «В гостях у Аксакова». Он подчеркивает великое значение этого писателя: «Аксаков был зачинателем нового направленья в литературе.., все почувствовали: в литературе появился новый всеми любимый герой - Природа». И еще: « Он показал, как важно чувство природы для жизни духовной. Появились тургеневские «Записки охотника», появился доныне непревзойденный знаток жизни рыб и способов их добычи Сабанеев, писатели Бунин, Пришвин, Паустовский, Солоухин. Всё началось после Аксакова.., открывшего очарованье будничной жизни природы». Заканчивался очерк словами: «Прочтите или перечитайте Аксакова!»

И ревущая, и журчащая...

К любому своему проекту Василий Михайлович подходил дотошно и основательно. За каждым его как бы «простым» словом стояла большая подготовительная работа. Журналистская профессия накладывала обязательство быть точным и правдивым в любой мелочи. Поэтому и к реставрации аксаковской усадьбы он подходил так же.

Вместе со Ждановым они за годы с 2009 и до кончины Василия Михайловича успели съездить во многие литературные музеи, и раньше описанные Песковым: в Вешенскую к Шолохову, в родной Пескову Воронеж – к Бунину и Троепольскому, в Орловскую область к Тургеневу, в Михайловское – к Пушкину, по аксаковским местам в Ульяновскую область и Пушкинским трактом. Они внимательно смотрели, как работают и какими ресурсами обладают музеи, как ищут необходимые средства для пополнения своих коллекций, для реставрационных работ.

Продолжая тему, Песков написал в 2011 году из подмосковного Абрамцево, названного Аксаковым «земным раем, где течет Воря»; здесь писатель обосновался, перебравшись жить в столицу. Пескову, уже полностью включившемуся в аксаковский реставрационный проект, важно было посмотреть Абрамцево как пример для обустройства оренбургского поместья.

Копил он примеры для подражания и по мельницам. Вот как описывает взволновавший его опыт из зарубежного путешествия: «И во Франции я наткнулся на водяную мельницу, построенную еще во времена Римской империи. На остатках фундамента ее восстановил местный энтузиаст, часовщик по профессии. Мы целый день провели на агрегате, работавшем как часы, - весь отлаженный механизм приводил в движение жиденький ручеек, текущий по желобу из пруда. Рядом с мельницей построили пекарню давнего образца. Можно ли француза удивить стариной - в стране множество замков, церквей, усадеб, возведенных бог весть когда. И все-таки мельницу тут заметили. Возле нее всегда множество любопытных. Приятно послушать шум воды на мельничном колесе, увидеть, как сыплется мука из-под жернова, купить на память только что вынутую из печи лепешку. Радуются возрожденному мукомольному снаряду люди всех возрастов и сословий».

Для Пескова реставрация усадьбы без восстановления мельницы казалась бессмысленной: ведь именно она, считал, - душа бытования, она дает человеку хлеб, главное его пропитание. Недаром же «до появления пара... в России было 200 тысяч ветряных и 60 тысяч водяных мельниц». Представить усадьбу середины 19 века без своей мельницы, по его мнению, невозможно. И экология требует иметь их: «водяные мельницы - это радость прудов и речек», иначе обезвоживание местности неминуемо. Люди прошлого это знали; люди нынешние зачастую даже в голову не берут.

Их последняя со Ждановым встреча в Москве 6 августа 2013 года была снова посвящена сборам к поездке в Псков, где в окрестностях Святогорского мужского монастыря с пушкинской могилой заработала после восстановления древняя мукомольня на каскаде монастырских прудов. Пескова особо привлекал своеобразный характер этой постройки, прозванной «разговорчивой». Очевидцы свидетельствовали: «Рев мчащейся по деревянному лотку воды, скрежет вращающихся водяных колес, валов и жерновов сливались в одну господствующую над всей округой «мельничную» арию, заглушавшую все иные звуки». Мельница действовала и исправно выдавала муку, как и восстановленная в недалекой деревне Бугрово у Пушкиногорья другая такая же. Песков уже договорился с монастырским руководством о приезде. Планировали выехать 18 августа 2013 года. Не довелось...

Его последний неосуществленный проект остался нам завещанием.

Лебеди на пруду усадьбы Аксаково. Птичья семья жила хздесь до разрушения дамбы. Фото: Сергей Жданов

Плотина-то будет... А пруд?

Написал Василий Михайлович и об аксаковской мельнице. «В Аксакове рыба водится в старом пруду... Речка Бугурусланка, как большинство нынешних речек, обмелела, но еще бежит мимо холмов. А на пруду стояла водяная мельница (сохранился ее рисунок). Мальчиком Сережа Аксаков любил ловить рыбу около мельницы».

В Аксаково Пескову рассказали и историю этой сгоревшей за сорок лет до его приезда мукомольни. Ее поставил в конце 18 века основатель усадьбы - дед писателя. Она была о четырёх поставах с толчеёю, действовала круглый год, кроме вешнего паводка, и приносила дохода от 700 до 1000 рублей в год. Жители брали здесь воду для потребления. Щук из омута вытаскивали до пяти килограммов весом. Ровно два столетия простояла она над прудом.

Василий Михайлович задумывался и о том, где искать средства на новую мельницу. Пишет: «Мой друг Сергей Жданов вслух помечтал: «Скинуться бы - кто рубль, а состоятельные люди могут «хорошие деньги» пожертвовать на благое дело. А вы, Василий Михайлович, об этом с удовольствием написали бы».

Договорились, что Песков посодействует, чем может, и здесь. И Василий Михайлович немало предпринял попыток найти спонсоров, не рассчитывая на скудный музейный бюджет. Вплоть до того, что призвал персонально с газетных страниц некоторых олигархов «раскошелиться» на благое дело. «Рискну обратиться с этой просьбой напрямую.., откликнитесь! Благородное деяние люди оценят. А «Комсомолка» готова стать посредником между вами и «мельниками». С радостью и немедленно опубликуем уже первое ваше слово и будем следить за продвижением проекта».

Не откликнулись - увы! - наши олигархи. Похоже, мельница для них - пылинка, глазу незаметная.

После кончины Василия Михайловича прошло еще семь с половиной лет. Как выяснилось усадьба в Аксаково за это время вообще лишилась пруда из-за разрушения плотины. Местная газета в 2018 году сообщала: проведенная госэкспертиза установила, что «новая плотина по техническим требованиям увеличится в размерах и приведёт к сокращению зеркала пруда». Что, само собой, непозволительно для объекта культурного наследия федерального значения.

В январе нынешнего уже 2021 года в связи с предстоящим 230-летием писателя Сергея Аксакова наметился определенный сдвиг, о котором нам сообщил Сергей Жданов. «Подписан контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции гидротехнических сооружений пруда, входящего в исторический комплекс музея-усадьбы в селе Аксаково. Подрядчик уже приступил к топографическим работам. Впереди — экспертиза. После этого можно приступать к реконструкции. Данный вопрос на контроле у губернатора Дениса Владимировича Паслера».

Вроде бы радостное известие. Но когда Жданов познакомился с программой реконструкции, тон его следующего письма изменился: до мельницы опять руки не дошли. Запланировано провести капитальный ремонт гончарных мастерских (открыты в 1909 году в здании конюшен).Здесь будут актовый и выставочный залы, учебные классы по ремесленничеству, административные помещения. Нужный, конечно, объект, но при жизни Аксакова его не было. А вот мельница была и описана писателем. Без нее, как и предупреждал Василий Песков, целостного образа сксаковской усадьбы не создашь.

Сохранился рисунок с изображенной на нем на заднем плане водяной мельницы над прудом аксаковской усадьбы. В 1966 году мельница сгорела.

Что делать? Разводить руками: нет возможности - ни у музея, существующего в рамках бюджета муницального учреждения, ни у области, ограниченной в таких расходах? Или все же вспомнить накануне юбилея великого русского писателя, открывшего миру красоту и своеобразие нового литературного героя - российской Природы, что такие проекты относятся к рангу национального достояния. Тем более, что замыслен и поддержан он был и другим титаном прославления Природы, нашим легендарным современником Василием Михайловичем Песковым.

Он не успел довести до осуществления свой последний проект, но это в наших силах.

Аксаковская поклёвка на удочку песковской мечты должна состояться.