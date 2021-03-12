Байден пообещал сделать Америку независимой от коронавируса ко Дню независимости

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в своем телеообращении к нации пообещал, что в День независимости страны, отмечаемый ежегодно 4 июля, американцы отпразднуют еще одно событие – независимость Америки от коронавируса.

- Скажу правду – провести 4 июля с близкими – это цель, но многое может измениться, – не давая стопроцентные гарантии, сказал Байден.

Кроме того, он пообещал, что к 1 мая все совершеннолетние жители США получат возможность вакцинироваться без каких-либо очередей и условий.

По данным, озвученным главой Белого дома, на настоящий момент 81 млн американцев уже получили прививку.

Пока же администрация увеличивает количество мест, в которых можно будет привиться от COVID-19, за счет общинных центров и аптек. К этой работе дополнительно привлекли еще 4000 военнослужащих. Также будет увеличен пул специалистов, которые получат разрешение делать прививки. В него включат стоматологов, акушеров, парамедиков, оптометристов, ветеринаров, а также студентов медицинских факультетов.

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