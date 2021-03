Ученые разгадали тайну гигантского облака на Марсе

Странное, мягко говоря, облако на Марсе три года озадачивало ученых.

Облако, повисшее над поверхностью Марса, ученые Европейского космического агентства впервые заметили 13 сентября 2018 года на снимках, переданных с борта космической станции Mars Express.

Облако было гигантским. Тянулось примерно на 1500 километров под небольшим углом к экватору, беря начало от 20-километровой горы Arsia Mons – потухшего вулкана. Выглядело совершенно инородно на фоне привычного марсианского ландшафта.

Загадочное облако располагается в экваториальном районе Марса.

Можно было бы предположить, что вулкан ожил и «дыхнул» какими-нибудь газами. Но ничего такого, что свидетельствовало о процессах, возобновившихся в недрах, на снимках видно не было. Жерло вулкана оставалось «запечатанным», как и у других его марсианских собратьев.

Тогда откуда взялось облако? Что из себя представляет? Ответы на эти вопросы ученые искали три года. И нашли. О чем ESA проинформировало в своем пресс-релизе.

В процессе исследований, которыми руководил Хорхе Эрнандес Берналь (Jorge Hernandez Bernal) из Университета Страны Басков в Бильбао, Испания (University of the Basque Country in Bilbao, Spain), выяснилось, что облако вовсе и не облако в привычном понимании — не пар, а скопление частичек льда и пыли, поднятых неким восходящим по склону горы атмосферным течением.

Ученые подробно исследовали «Arsia Mons Elongated Cloud», «разобрав» объект на части.

Более того, оказалось, что объект, который все же стали назвать «Удлиненным облаком Арисии Монс» (Arsia Mons Elongated Cloud), не висит над вулканом месяцами, как предполагали в самом начале, а появляется и исчезает каждый марсианский день весной и летом. Ученые убедились в этом, обнаружив «облако» - в разных его ракурсах - на архивных снимках, сделанных разными аппаратами, находящимися на орбите Марса. В своего время его запечатлел даже американский «Викинг-2», запущенный в 1975 году. Странно даже, что столь удивительный объект был замечен лишь в 2018 году.

В статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research, ученые сообщили, что благодаря архивным снимкам и тем, которые были сделаны уже целенаправленно с борта Mars Express его камерой Visual Monitoring Camera, удалось проследить за эволюцией «облака», что называется по часам.

Генерирует облако, конечно же, Арисия Монс – тем, что встает препятствием на пути перемещающихся масс марсианского воздуха. С рассветом более плотные его слои начинает подниматься от подножья вулкана по западному склону – туда, где температура ниже. Содержащаяся в воздух влага конденсируется на частичках пыли, превращая их в крошечные льдинки. На высоте 45 километров образовавшийся шлейф расширяется и быстро вытягивается – по ветру, который дует со скоростью 600 километров в час. При этом основание «облака» - его голова – отделяется от вершины вулкана. А сам Arsia Mons Elongated Cloud уносится высотным ветром на запад, где рассеивается, испаряясь в лучах утреннего Солнца.

Схема распространения феномена.

Процесс повторяется на следующий день. Весь цикл – от возникновения «облака» до его испарения - занимает 7-8 часов.

«Жизненный цикл» марсианского облака.

Феномен, подобный марсианскому, существует и на Земле. Орографические облака – так его называют. И у нас они появляются у вершин высоких гор. Но не идут ни в какое сравнение с Arsia Mons Elongated Cloud, шлейф которого, как намерили ученые, иной раз вытягивался на 1800 километров и достигал в ширину 150 километров.

Орографическое облако на Земле: похоже на марсианское, но совсем маленькое.

В максимальной «фазе» марсианское облако видно аж с Земли — в телескопы, разумеется.

Специалисты ЕSA намерены и дальше следить за облаком, планирует направить на него боле мощные камеры, чтобы рассмотреть во всех подробностях. Им зачем-то это нужно.

- Новые снимки не за горами, - уверяет Августин Санчес-Лавега (Agustin Snchez-Lavega) – один из соавторов исследований.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Марсе замечены мелкие «бесы» и гигантские «дьяволы».

«Пыльными марсианскими дьяволами» (Martian dust devils) - так NASA называют вихри, которые носятся по поверхности Красной планеты. Ученые считают их внеземными родственниками земных торнадо. «Дьяволы» на удивление часто появляются в очень разряженной марсианской атмосфере. Что ими движет? Толком не ясно. То ли мизерного марсианского давления все-таки хватает, чтобы закрутить пыль, частички льда или снега, то ли «дьявольскую» карусель устраивают электростатические силы. Эту загадку ученым еще предстоит разгадать.

Мелкий бес - точнее «дьявол» снимок которого сделал робот Opportunity. Подобных фото - полно. Явление не редкое на Марсе.

Мелкие «дьяволы» - эдакие «бесы» - время от времени попадаются в объективы роботов, находящихся на поверхности Красной планеты. Огромного - сфотографировал с орбиты зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), оснащенный камерой высокого разрешения High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

Змеевидный столб толщиной более 30 метров, взметнулся на 780 метров - выше Останкинской телебашни. Был замечен 16 февраля 2012 года. Носился со скоростью более 100 километров в час. Но быстро рассосался.