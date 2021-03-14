Военный эксперт оценил заявление ВСУ о планах "войны за Крым в 2014 году": Был паралич воли

Разбираемся, насколько реалистичны фантазии украинских генералов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Виктор Назаров заявил, что силовое вмешательство Киева в события в Крыму в марте 2014-го было возможно

- Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, это была реально, - заявляет 7 лет спустя бравый генерал Назаров и повторяет, - Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна.

Ну, так еще много лет можно героически анализировать. По словам Назарова, в начале марта план противодействия «агрессии Москвы» был разработан. И все было бы для Киева хорошо, но тогдашний глава начштаба Михаил Куцин план вооруженной борьбы взял да отменил. И всем подразделениям ВСУ им был отдан приказ оставаться в казармах.

Интересно, что бывший премьер Украины Арсений Яценюк однажды обмолвился, что исполнявший тогда обязанности президента незалежной Александр Турчинов устно отдавал приказ применять оружие в случае попыток занять военные объекты на полуострове. Но если такой приказ до командиров украинских частей в Крыму и дошел, то выполнять его никто не поспешил.

Следует напомнить, что из 20 с лишним тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые к марту 2014-го находились на территории Крыма, покинули полуостров, чтобы далее служить в ВСУ, немногим более двух тысяч человек. Остальные же либо приняли решение продолжить службу в российской армии, либо устроились на гражданскую работу на полуострове. А по итогам референдума о присоединении Крыма к Российской Федерации 16 марта 2014-го "за" проголосовали более 96,5% крымчан.

«КП» обратилась за комментарием к военному эксперту Александру Жилину.

- Украина могла тогда против кого-то воевать?

- Теоретически Украина могла бы проявить себя «с другой стороны». У них было достаточно сил в регионе, имеющий стрелковое и иное, в том числе тяжелое, вооружение.

- Почему оружие не применили?

- Был паралич воли. И не только в генеральном штабе ВСУ в Киеве, но и в самом Крыму. Офицеры и генералы были ошеломлены происходящим. И той элегантностью взятия под контроль всех объектов одного за другим вежливыми людьми.

- Не однажды звучало, что Киев не решился открывать огонь из-за того, что получил запрет на это из Вашингтона.

- Потенциальных союзников новых киевских властей тогда потрясло, как оперативно были развернутся различные комплексы обороны, в том числе «Бастион» — от станций слежения которого в те дни как ошпаренный бежал американский эсминец «Дональд Кук».

- Но кто-то все же был готов открыть огонь?

- Ну что значит «был готов»? Был инцидент с авиаполком в Бельбеке. Какие-то телодвижения. Тогда поставили по флангам воинской части пулеметы. И продемонстрирована решительность. Командование полка развернулось и ретировалось.

И морскую пехоту, и пограничников без единого выстрела разоружили.

- Никто не хотел умирать за Украину?

- На тот момент ни боевой готовности, ни элементарных навыков к ведению реальных действий, которые есть в действующей армии— ничего этого не наблюдалось. Были признаки распада и бардака. Сложилось впечатление, что Россия вернет Крым без единого выстрела.

- То есть сегодня они говорят, что был план украинской агрессии, а тогда никто ни про какой план не знал?

- Было ощущение, что команда пришла такая: ребята — сдавайтесь! То, что Киев получил отмашку из Вашингтон «не сопротивляться» — этого никто не отрицает. Да в большинстве частей никто даже не удосужился усилить боевое охранение!

- Информационная работа тоже была проведена?

- Очень грамотно была запущена информация среди офицеров крымских частей: ребята, не переживайте, вы останетесь служить в российской армии, и у вас условия будут лучше по всем параметрам. Это, полагаю, сыграло большую роль.