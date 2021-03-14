«Искусство обладает реабилитирующей силой»: В Москве открывается выставка, доступная для всех - вне зависимости от особенностей здоровья

Миниатюрный музей FUTUROminor Ивана Серого Фото: «Искусство быть»

Искусство, доступное для всех - вот краткое описание выставки «Искусство быть рядом», которая открывается в заповеднике «Царицыно» в Москве 15 марта 2021 года.

Здесь будут показаны 14 произведений современных российских художников. Причем четыре из них были созданы специально для этого музея. На выставке собраны тактильные и звуковые инсталляции, интерактивные арт-объекты. Они объединены главным принципом: доступность для восприятия человеком вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья (в том числе людьми с особенностями развития или инвалидностью).

«Проект направлен на снятие барьеров в восприятии современного искусства, на выстраивание диалога не только с людьми с ОВЗ, но с широкой аудиторией», - объясняет куратор Лариса Гринберг.

Работа художниц Маши Сомик и Саши Виноградовой Фото: «Искусство быть»

Выставка «Искусство быть рядом» - часть проекта «Искусство быть», запущенного в 2018 году Государственным центром современного искусства и Благотворительным фондом помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» в рамках программы «Современное искусство и особое восприятие». Выставки проекта ранее проходили в Москве, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Выксе и Краснодаре.

По словам организаторов, все выставки созданы на пересечении современного искусства, психологии, социальной реабилитации, педагогики и арт-терапии. Их задача - объединить посетителей с разными потребностями.

«Искусство само по себе обладает огромной реабилитирующей силой. Я рада, что два года назад мы решились на такой масштабный арт-проект и сделали выставку, которая путешествует по стране и доказывает доступность искусства всем без исключения», - считает президент Благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.

Работа Юлии Абзалдиновой Фото: «Искусство быть»

Кураторы называют проект настоящей «исследовательской лабораторией». Они внимательно следят за впечатлениями зрителей от выставок:

«Нам очень важно видеть живой эмоциональный отклик, потому что проект «Искусство быть» — развивающаяся и самонастраивающаяся система. В 2020–2021 годах мы проводим второй цикл конкурса и выставок, на этот раз в регионах России. За первый год существования проекта мы наработали ряд приемов и будем рады поделиться с коллегами своими идеями. Надеемся, что нам удалось собрать новый материал для развития нашего исследования и сделать еще один шаг к распространению инклюзивной культуры», - пояснила куратор проекта Надежда Гура.

Елена Рэмбо, «Красивый жест» Фото: «Искусство быть»

Что покажут на выставке в Царицыно

Московский художник Александр Образумов создал арт-объект «Я тебя услышал» — шестиметровое настенное панно из зеркального акрила с дежурной фразой, которой часто подменяют более точный ответ. Эта работа должна напомнить посетителям, как часто мы слышим, но все чаще не до конца понимаем собеседника.

Звуковая скульптура Александра Морозова «Баррикады тишины» напоминает по форме окно готического собора. Художник собрал коллекцию шумов, передающих характер места, где два с половиной века назад было построено Царицыно.

Интерактивная инсталляция «Смещение плоскости» Маяны Насыбулловой поможет в буквальном смысле прикоснуться к красоте и истории архитектурного ансамбля Царицыно. Используя метод контактного копирования, применяемого в археологии, художница создала серию слепков, копирующих декор царицынских дворцов.

Настоящая выставка внутри выставки - работы Екатерины Герасименко «Музейные ограждения». Они разместятся в пространстве миниатюрной галереи FUTUROminor Ивана Серого. Екатерина создает керамические музейные ограждения, которые становятся не просто служебными элементами, отделяющим произведение искусства от зрителя, а самостоятельными экспонатами, которые заставляют зрителя задуматься.

С 2019 по 2021 год проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В 2020 году «Искусство быть» стал лауреатом премии «Инновация».

Выставка «Искусство быть рядом»

Открытие: 15 марта 2021

Дни работы: 16 марта — 10 мая 2021

Где: Второй оранжерейный корпус, Большой дворец (в экспозиции «Искусство Большого стиля» и зале просветительского проекта Arzamas), Хлебный дом