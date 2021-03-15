Стрелял ли ОМОН в ОМОН? Кто виноват в гибели Сергиево-Посадских милиционеров в Чечне

Участники памятного боя в Чечне рассказали о событиях марта 2000 года. Фото: Александр БОЙКО

«ПРИЕЗЖАЙТЕ НА РАЗГОВОР»

Гибель сразу 19 и ранение 38 бойцов Сергиево-Посадского и Подольского ОМОНа в марте 2000 года до сих пор остается одной из самых загадочных в истории «Второй чеченской» войны. Вот и в очередную годовщину этой трагедии блогер из Сергиева Посада Андрей Трофимов изложил свою версию. Якобы «одни омоновцы перестреляли других омоновцев». И даже вывод этот блогер осилил: если на месте гибели ОМОНа не обнаружили ни убитых боевиков, ни оружия, значит нет и сомнений в «дружественном огне». Собрав лайки и комментарии (в том числе запредельно циничные: «Хорошо, что убили, сейчас бы разгоняли людей на улицах»), Трофимов разместил под своим роликом рекламу местного ритуального агентства...

«Откровение» блогера садануло по сердцам родителей погибших бойцов и их сослуживцев. И реакция последовала незамедлительно: матери еще не забыли, как на 8 марта 2000 года из Чечни доставили сразу 17 гробов (гражданскую панихиду по ним в Сергиево-Посадской лавре впервые после осады поляками в 17 веке разрешит провести патриарх Алексий Второй).

- Приезжайте на разговор с бывшими сотрудниками Сергиево-Посадского и Подольского ОМОНов, - позвонили мне.

Я поехал. Среди трех десятков собравшихся в библиотеке Сергиева Посада суровых ветеранов были и те, кто чудом выжил в том теракте. Был и ...сам блогер Трофимов. Побоялся, что местные обвинят в трусости.

- Как ты судишь о тех событиях? Ты хоть в армии служил? - спрашивали блогера ветераны.

- Нет, не служил, - крутился Трофимов, фиксируя все вокруг на камеру смартфона.

Блогер Андрей Трофимов. Фото: Александр БОЙКО

- Может, ты эксперт, имеешь военное образование?

- Нет, по образованию электрик, - отвечал блогер.

- Ну, послушай хотя бы тех, кто на этой войне был, - удивительно терпеливо предложили ветераны.

Но блогер вежливости не оценил:

- ОМОН убил ОМОН, - выкрикивал он.

В тот же вечер он вывалил в интернет свой «срач» с местными журналистами. И ... ничего из разбора, который провели участники памятного боя в Чечне.

«ДУРНОЙ ЗНАК - ЖЕНЩИНЫ БЕЖАЛИ С РЫНКА»

А разбор оказались любопытным. А главное, он ставит точку в версии, что «Подольский ОМОН мог перепутать своих сменщиков с переодетыми боевиками».

Судя по допросам свидетелей, колонну с бойцами Сергиев Посадского ОМОНа в Чечне ждали и встречали. Бойцы Подольского еще с базы узнали свой «Урал» - на нем в Моздок за сменщиками выехали несколько человек, чтобы сопроводить коллег.

Несколько свидетелей рассказали следствию, что в 5 километрах от места боя колонна остановилась для проверки. Тут ее обогнал служебный автомобиль "Нива" белого цвета с чеченскими милиционерами -гантамировцами (считавшимися лояльными Москве). Как потом выяснится, они готовились к встрече колонны по-своему.

При подъезде к базе бойцы заметили бегущих с рынка чеченок, которые прикрывали головы, потом две гражданские машины с вооруженными людьми.

- После боя чеченки перекрыли дорогу с младенцами на руках обеспечивая отход вооруженных террористов. Многие из местных были задержаны, но потом отпущены следствием за недостатком улик, - рассказал «КП» бывший боец Подольского ОМОНа Иван Ледовской, который сопровождал колонну со сменщиками из Моздока в Подгорное (под Грозным).

Именно по поведению женщин в Чечне военные и ОМОН чаще всего безошибочно и узнавали о приближении террористов. Местные, работавшие у бандитов осведомителями предупреждали торговок на улицах об опасности, и те спешили скрыться. Если улица внезапно пустела и затихала, бойцы сразу снимали оружие с предохранителя.

СПЛАНИРОВАННАЯ ЗАСАДА

Участник того боя - омоновец Александр Костычев на встрече сразу заявил, что нападение на колону «было тщательно спланировано боевиками».

- Обычно сменщиков приветствовали выстрелами, так и мы сначала решили, что нас встречают традиционной очередью. Но это оказался … пулемет боевиков, который бил с возвышенности из под крыши дома, - рассказал Костычев.

Ветеран ОМОНа Александр Костычев. Фото: Александр БОЙКО

Он же нарисовал карту нападения. Ваххабиты хорошо подготовились к встрече колонны: 5-6 стрелковых позиций позволяли бандитам вести перекрестный огонь, который не позволял бойцам поднять головы. Согласно схеме, снайперы засели на элеваторе, нефтяной вышке, на сопке, на втором этаже дома местного муллы, в сгоревшем «Икарусе», а еще за километровым бетонным забором в два человеческих роста, вдоль которого растянулась колонна.

Головной «Урал» колонны сразу же подбили. А обочина дороги вдоль забора в два человеческих роста была заминирована. Дальше шел еще один такой же забор, за которым и располагался Подольский отряд ОМОНа. Выходит, бойцы одного ОМОНа просто не могли вести огонь по машинам другого (это потом подтвердит и баллистическая экспертиза). А вот бандиты перемещались между этими двумя заборами и расстреливали бойцов через небольшие проемы. При чем как в одну, так и другую сторону.

- Первыми отход боевиков между этими заборами заметил Подольский ОМОН. Попытались подорвать мины установленные там, но провода оказались обрезаны, - объяснил «КП» Костычев.

Офицер также уверен, что террористы пытались спровоцировать подольских милиционеров на «дружеский огонь», но они-то видели, что огонь по ним ведется не из колоны, а из-за забора и с огневых точек, - отмечает Костычев.

Омоновцы на встрече заметили, что пока по ним работали снайперы, вражеский пулемет не давал поднять подольским милиционерам головы.

Когда через три часа к месту боя подтянулась бронетехника, стрелявшие смешались с местными жителями. А к вечеру на родовом кладбище Подгорного появилось 15 свежих могил (у мусульман принято хоронить в тот же день).

ПРОРЫВАЛИСЬ В ДАГЕСТАН?

По опубликованным воспоминаниям бывшего бойца спецназа ГРУ Сергея Козлова за несколько дней до расправы над ОМОНом из Сергиева Посада у начальника Старопромысловского РОВД, где работали сторонники Бислана Гантамирова, с начальником РОВД, в подчинение которого прибыли ОМОНовцы из Свердловска, возник конфликт.

«Претензии заключались в том, что наши из БТР обстреляли чеченский блокпост. Гантамировцы обиделись. Разрядить ситуацию не удалось, конфликт на этой почве перешел в противостояние», - вспоминает Козлов в своих мемуарах.

Пытаясь разобраться в том, что случилось 2 марта в Подгорном, надо держать в уме, что 1 марта в Чечне погибла 6-я рота 76-й Псковской дивизии ВДВ. Из 90 десантников, принявших бой с террористами, погибли 84...

Террористов банды Гелаева пытались тогда выдавить в Грузию, а они стремились расползтись по всей Чечне или прорваться в Дагестан.

В материалах дела говорится, что еще 1 марта к блокпостам Подгорного пришло множество гражданских беженцев, которые хотели пройти в Грозный. Бойцы вынуждены были открыть огонь в воздух для их остановки.

Тогда кто-то вбросил информацию, что через блокпосты в Грозный могут пройти боевики, переодетые в гантамировских милиционеров.

Чеченские милиционеры - гантамировцы охраняли нефтяной комплекс в Подгорном. Но «кошмарить» гантамировцев бойцам ОМОНа строго запрещали, так как именно в их ряды было рекомендовано перетягивать бывших боевиков.

После боя в Подгорном несколько десятков подозреваемых в нападении на колонну были задержаны и тут же отпущены. Их забрали свои командиры и неизвестный полковник.

Из показаний свидетеля Цыкина Н. (комендант Старопромысловского района Грозного): «Я прибыл на блокпост, когда уже были задержаны люди в результате зачистки. К нам приехала на автомобиле "УАЗ" (батон) без номеров группа лиц. Старшим был русский. Он показал удостоверение (корочки красные), в котором было написано, что он представитель Генштаба. Фамилию я его не запомнил, звание также не запомнил...»

В последствии из дела испарились не только гильзы, но и пачка от мелкокалиберных патронов, которую нашли в одном из домов Подгорного. Патроны были для спортивной винтовки, которыми любили пользоваться в Чечне женщины-снайперы.

ОРУЖЕЙНАЯ ВЕРСИЯ

С командированными сотрудниками ОМОНа в Чечню доставлялось их оружие. Сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа перевозили с собой 20 тонн оружия и боеприпасов. На отряд в 100 человек это стандартным боезапас на полгода командировки.

Но на деле проверить все оружие, что везли с собой бойцы было хлопотно. В военный билет или удостоверение личности можно было вписать хоть десяток стволов, а потом просто «потерять» документ.

В то время на улицах Чечни оружие можно было купить или вовсе выменять на еду. Но тейпам, которые в тот момент делили Чечню, нужно было новое оружие.

И его могли перевозить с командировочными бойцами ОМОНа для тех же гантамировцев или других подразделений, которые на тот момент были еще полулегальными формированиями. В них была огромная текучка: одни уходили в горы, другие возвращались. В мае 2000г. было уволено 295 чеченских милиционеров. Многие из них увольнялись после «утери» оружия.

Генерал Борис Фадеев, на то время заместитель начальника ГУВД Московской области, который отвечал за командировки милиционеров, заметил, что оружие в Чечню отправляли через какие-то фирмы-прокладки, которые навязывали отрядам ОМОНа.

Генерал Борис Фадеев, бывший заместитель начальника ГУВД Московской области. Фото: Александр БОЙКО

- Но командир Сергиев-Посадского ОМОНа Дмитрий Маркелов отказался от подобного сотрудничества, чем мог вызвать огонь на себя. Он был убит на 10 минуте боя снайпером, - отметил «КП» Фадеев.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Ветераны боевых действий заявили о подготовке обращения на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой возобновить уголовное следствие по делу о нападении на колонну Сергиево-Посадского ОМОНа в Чечне.

СЛОВАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Из показаний потерпевшего Жукова С. (УВД г. Благовещенск):

…«только потащил его в сторону канавы, как почувствовал два удара в голову бойца, и тот вообще обмяк... Я понял, что в него стрелял снайпер со стороны дома либо с вышки, которая стояла на вершине сопки. Я спрятался за машиной, и около меня ударило несколько пуль. Ковалец М. закричал мне из ямы, чтобы я возвращался, потому что по мне работает снайпер. В этот момент по мне стрелять могли только из-за бетонного забора со стороны завода. Я видел, что на крыше склада мешками была выложена позиция для пулемета, но ни пулемета, ни снайпера я не видел.».

Из показаний потерпевшего Кожухова В. (Подольский ОМОН):

«В кузове машины был убит Миша Грачев. Хороший парень был. Выстрелами из гранатометов со стороны поселка были подорваны вторая и третья машины. Сгорели у нас на глазах шестеро бойцов. Среди них наш Женя Рыбников - он сел во вторую машину, потому что наша не отапливалась. А он немного приболел. Засада – это внезапность. Стрельба с элеватора, с поселка, со стороны автосервиса, который находился рядом с нашей базой. Потом оказалось, что оттуда стреляли "гантамировцы" (их было человек 5-6). Снайперы стреляли прицельно: по водителю и по сидящему рядом старшему. Это на кассете видно. Снимали видеокамерой наши омоновцы бой и сразу после боя».

Из показаний свидетеля Рубцова А. (Подольский ОМОН):

«Предполагаю, что это была акция боевиков, которые часто используют такую тактику: при прохождении колонны федеральных сил стреляют из укрытия по колонне и по блокпосту. Те и другие начинают стрелять друг в друга. Пока разберутся - уже есть жертвы»…

Из показаний свидетеля генерал-майора милиции Юхмана Ю. (начальник ГУВД МО):

«Командир Сергиево-Посадского ОМОНа Маркелов Д. вместе со своим отрядом направлялись в Кавказский регион четвертый раз. Командир имел большой опыт. Давая характеристику его деловым качествам, могу сказать, что он был на порядок выше некоторых генералов. На место происшествия по моему приказу выезжала следственная группа во главе с полковником милиции ГУВД МО Вагиным Н., которая установила, что нападение на колонну - это тщательно проработанная и заранее подготовленная операция боевиков. И какой бы дорогой они не пошли, во сколько бы они не приехали, была бы у них бронетехника или не была - нет никаких сомнений: ждали именно их!»

Из показаний свидетеля Ермоленко Э. (судебно-медицинский эксперт):

«Старший группы сопровождения в звании генерала попросил, чтобы тела были готовы к захоронению к понедельнику. На вопрос о том, проводилось ли судебно-медицинское исследование тел погибших (поскольку я знал о том, что по факту их гибели возбуждено уголовное дело) был получен отрицательный ответ. Была высказана просьба о том, чтобы врачебные свидетельства о смерти были выданы на основании осмотров трупов, без их вскрытия, т.к. они погибли в результате боевых действий».

Из показаний свидетеля Вагина Н. (руководитель следственной группы ГУВД МО):

«Была установлена и осмотрена ранее неизвестная следствию огневая точка в доме № 34 по ул. Свободы в Подгорном, из которой по колонне велся огонь из спортивной малокалиберной винтовки. Там мы обнаружили гильзы калибра 7,62 мм и пластмассовый контейнер белого цвета для хранения малокалиберных патронов. Была составлена план-схема с указаниями огневых точек. Была получена оперативная информация, о том, что "гантамировец" Старопромысловского РОВД, участвовавший в расстреле колонны, говорил своим сослуживцам, что при обстреле они убили около 40 человек. В группе, которая была тогда со мной, были переводчики с чеченского языка, так они мне сообщили, что он предупреждал всех местных жителей, чтобы они ничего о подробностях обстрела не рассказывали и чтобы молчали о лицах, причастных к обстрелу. Установлено, что со стороны нападавших погибли 16-18 человек. Третьего марта на кладбище люди увидели свежие могилы, а хоронят чеченцы умершего в день смерти. 19 марта мы проводили осмотр места происшествия, в ходе осмотра сделали перерыв. Вернувшись на место после перерыва, мы обнаружили мину-растяжку, до перерыва ее на том месте не было. Кто-то очень хотел помешать следствию.».