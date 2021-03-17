Анатолий Вассерман: Думали «москаль съел наше сало». Оказалось — наоборот

Анатолий Вассерман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 марта 1991 года - ровно 30 лет исторической развилке – референдуму о сохранении СССР. Большинство граждан Союза, 78% опрошенных, проголосовали – «За» сохранение страны. Почему же СССР развалился через полгода? Что пошло не так и можно было бы избежать этой геополитической катастрофы? Знаток и энциклопедистом Анатолий Вассерман рассказал «Комсомолке» почему и на чем мы споткнулись в 1991 году и что было бы, если бы СССР уцелел.

«Народ проявил больше здравого смысла»

- В СССР никогда не проводились референдумы. Зачем его организовали под самый занавес, была ли какая-то причина?

- Полагаю, руководство страны толком не знало, что делать и куда идти и на всякий случай, пыталось заручиться поддержкой народа.

- А вы как восприняли этот референдум?

- Я хочу повиниться. Я голосовал «против». Хотя я понимал, что какая-то форма единства наших стран будет нужна. Но, предложенная на референдуме формулировка была расплывчата и непонятна.

СПРАВКА КП

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

«Да» или «Нет».

Постановление ВС СССР от 16 января 1991 года № 1910-1

- При этом, Коммунистическая партия к тому времени настолько испортила себе репутацию, что я ответил «Нет». Что не помешало мне на референдуме 1 декабря 1991 года проголосовать против независимости Украины (Вассерман жил тогда в Одессе, - ред.). В обеих случаях, я ответил «нет», потому что это предлагали коммунисты.

- Но народ проголосовал по-другому, «за» Союз. Почему?

- Я рад, что народ тогда проявил больше здравого смысла чем я. Сожалею, что через несколько месяцев мнением народа тщательно подтерлись в августе 1991 года. Но, хочу заметить, что те самые «Беловежские соглашения» в те годы воспринимались совсем по-другому. Как попытку сохранить Советский Союз в другом формате, без коммунистов. Но коммунисты, что в России, что на Украине, развалили все, до чего смогли дотянуться. В 1991 году, в Верховном Совете Украины, коммунисты составляли большинство – 239 человек из 450. Тогда их так и называли «группа 239». Сразу же после того, как Ельцин подписал Указ о запрете коммунистической партии в РФ, они тут же, одностайно… хорошее слово из украинского диалекта русского языка… Так вот, они сразу же проголосовали за независимость от России. На фоне этого «Беловежские соглашения» выглядели как попытка спасти хоть что-нибудь.

Таким был бюллетень на первом и последнем референдуме в истории СССР. 77,8% (113,5 млн человек) проголосовали за сохранение Союза. Но нашлись и 22,15% (32,3 млн человек), которые были против.

«Союза не хотело уже 70 миллионов»

- Прибалтика, Грузия с Арменией, Молдавия отказались проводить у себя референдум. То есть, к тому времени они уже стояли с вещами на выход из Союза? Можно ли было их остановить?

- Да, только девять республик проводили этот референдум и три четверти страны проголосовали «за».

- Но были и те, кто не хотел Союза, примерно 70 миллионов! Это 25 процентов от 290 миллионов – численность СССР на 1991 год.

- Дело в том, что плакаты аналогичные «Москаль съел твое сало», появлялись не только на Украине. В РСФСР тоже было немало желающих перестать кормить Кавказ или Среднюю Азию. Люди тогда не понимали значение понятий «технологическая цепочка» и «разделение труда». В ноябре 1991 года, в одной из своих первых газетных публикаций, я взял такую листовку, о кормлении москалей, и на примерах показал, что все благополучие Украины строится на ее участии в «технологических цепочках» Союза. И в случае ухода Украины, разорение будет катастрофическим. К сожалению, мой прогноз подтвердился. Вообще от распада любой цельной структуры, страдают все части. Но, чем часть меньше, тем сильнее она страдает. Поэтому из всех республик СССР именно Россия пострадала в наименьшей степени. Но этого никто не предвидел.

«Дом, разделившийся в себе, не устоит»

- Была ли на момент этого референдума, возможность заставить республики проводить Референдум? Во-первых, это было противозаконно, юридически СССР существовал, пока не распался…

- Именно тогда, Михаил Горбачев, несколько раз отрекался от дела рук своих. Каждый раз, когда силовики пытались подавить какие-то массовые беспорядки и преступления, сразу же поднималась массовая истерика: «как вы смеете бить невинных?». В Вильнюсе 13 января 1991 года, при попытке обеспечить доступ в телецентр вменяемых сотрудников, а не только ярых нацистов, с крыш был открыт огонь по солдатам и толпе. И Горбачев тут же заявил, что «силовики действовали без его ведома, по собственной инициативе». И это был самый запомнившийся пример, а сколько их было всего? Поэтому, к распаду Союза, никто из силовиков уже бы не рискнул выполнить какой-то приказ Горбачева. Полагаю, что силовой возможности остановить распад уже не было.

Всесоюзный референдум о сохранении обновленного Союза ССР. Голосует Президент М.С. Горбачев. Фото Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/.

- Любопытно, что Свердловская область, по сути единственная, проголосовала против сохранения СССР, «за» высказались лишь 34%. Я нашел современную проекцию этого волеизъявления. Помните, не так давно была история с созданием так называемого «сибирского языка», его создатель потом бежал на пост-майданную Украину? Почему? Сибирь – сердце России! Откуда эти предпосылки к расколу страны изнутри?

- Помню историю про язык, да. А Свердловск был одним из главных центров «антисоюзных» настроений. Собственно, и сегодня там есть антигосударственные настроения.

- Я работал на «скверном Майдане» в Екатеринбурге, видел…

- В 1992 году там даже была попытка ввести «уральскую валюту», я думаю, это все опирается на мысль «мы всех кормим». При полном непонимании важности экономического единства. И сработали, провозглашенные при Горбачеве, в самом конце, теории о безграничной свободе личности без оглядки на общество. Я к тому моменту был активным членом секты либералов, чьи воззрения опираются на эту теорию, но даже тогда, необходимость «большой экономики» для меня была очевидна. Но, большая часть народа тогда была настолько в это погружена, больше, чем в святое Писание, где сказано: «дом, разделившийся в себе, не устоит».

«Боялись не нашей силы, а слабости»

- Можно сказать, что в эти месяцы, 30 лет назад, СССР находился на цивилизационной развилке? Он мог пойти по пути Китая, то есть плавная трансформация без демонтажа системы, но выбрал «программу 500» дней?

- Развилки есть всегда. И не всегда мы выбираем лучший вариант. Но, для лучшего выбора в тот момент нужны были не другие люди, а другие представления. Я тогда и сам понимал лишь малую часть того, что говорю сейчас.

- Но, судя по республикам, проголосовавшим «за», это Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, Азербайджан и Узбекистан – ядро Союза сохранялось. Экономическое ядро. А дотационные республики спокойно отпускались. Да они сами рвались прочь!

- Можно. Но именно Украина, после ГКЧП приняла «Декларацию независимости» и назначила по этой декларации референдум.

- А Украина на тот момент была самая многочисленная, самая экономически-развитая республика, конечно, на нее все ориентировались в хаосе распада.

- Просто коммунистическое руководство Украины испугалось, что их запретят, как КПСС в РСФСР. Поэтому они быстро, через три дня после запрета КПСС, проголосовали за выход из Союза. Как я тогда писал: «коммунисты были готовы мириться с Союзом, пока он оставался советским».

- Если бы Союз сохранился, каким бы он был сейчас?

- Мы были бы мало похожи на Китай.

- Почему? Это же основная мечта сторонников сохранения СССР!

- Китай сейчас выглядит, как соединение американского конструкторского бюро и китайского производства. За право производства американских разработок с китайцев берут колоссальные лицензионные отчисления. Они настолько велики, что вся китайская продукция поступает в США практически бесплатно. Китай берет свое торговлей на других рынках. Так вот, в сохранившемся СССР, сохранился бы и значительный рынок социалистических стран. Они же бежали в ЕС, не потому что бояться «российской угрозы», а потому что испугались нашей слабости. Европейский Союз, это рынок, они понимали, что Запад их все равно съест и предпочли сделать вид, что это происходит по их воле. Но при СССР этот рынок бы сохранился. Мы бы наладили взаимодействие с Китаем, сохранили бы отношения с Индией – мы их продолжаем восстанавливать. В целом, страна была бы несравненно здоровее и крепче чем сейчас. Думаю, и демократии было бы не меньше, чем сейчас. Больше демократии в наших условиях дать не получается – проверено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 лет референдуму о судьбе СССР: Почему не удалось сохранить Союз

17 марта 1991 года прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР (подробности)