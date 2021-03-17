Житель Германии лишился $500000, поверив фальшивому твиту Илона Маска

Мужчина повелся на загадочный твит от Илона Маска со словами «Dojo 4 Doge?» Фото: REUTERS

Житель Кельна не может простить себе собственной доверчивости – все деньги, которые он откладывал на раннюю пенсию и каникулы детей, достались мошенникам.

Расстроенный немец, представившийся не настоящим именем Себастьян, рассказал, что когда его жена отправилась в постель после совместного просмотра сериала, он задержался в гостиной с телефоном в руках. В этот момент и появился загадочный твит от Илона Маска со словами «Dojo 4 Doge?».

Решив выяснить, что это значит, мужчина обнаружил под записью ссылку, которая привела его на страницу с акцией невиданной щедрости: администраторы сайта, представлявшиеся как команда Tesla, предлагали всем желающим перевести биткоины в сумме от 0,1 до 20 ($6000-$1,2 млн.) и обещали удвоить сумму покупки после того, как размещенный на странице таймер обнулится.

Себастьян понял – настал его звездный час. И перевел на указанный на сайте кошелек все свои сбережения – 10 биткоинов (более $500000 долларов).

После того, как таймер обнулился, а деньги так и не вернулись, он еще некоторое время верил в чудо. Но чуда так и не произошло.

– Я откинулся головой на подушку, сердце у меня так и колотилось, я подумал: ну вот, я только что лишил свою семью состояния, распрощался со средствами, которые откладывал на раннюю пенсию, и отменил все предстоящие каникулы с детьми. Я поднялся в спальню, присел на край кровати, разбудил жену и рассказал ей, что совершил ошибку, чудовищную ошибку.

Позже аналитики из компании Whale Alert рассказали, что с ужасом наблюдали за тем, как Себастиан перевел свои кровные мошенникам, а позже увидели, как криптовалюта ушла анонимному получателю.

Некоторое время назад сотрудники Whale Alert, вычислившие, какими кошельками пользуются специалисты по «бесплатным раздачам», безуспешно пытались добиться от властей принятия каких-либо мер.

Несмотря на то, что 10 биткоинов Себастиана стали самым крупным уловом мошенников, их заработки поражают – только за первые три месяца текущего года преступникам удалось выманить из кошельков доверчивых немцев криптовалюты на $18 миллионов.

По мнению экспертов, 2021 год для мошенников обещает стать очень урожайным.