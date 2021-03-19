Командовать бататом буду я! Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вот намедни приобрел книгу семейных рецептов Надин Леви Редзепи. Интересно мне стало, чем жена встречает одного из лучших поваров мира Рене Редзепи, когда он приходит после смены в своем копенгагенском ресторане Noma (погуглите, кстати, очень интересное место, да и сам Рене - персона важная).

Для начала я взялся за котлетки из батата. Я и так-то его люблю, а тут еще и рецепт несложный, но интересный.

Моем батат, прокалываем вилкой в нескольких местах, запекаем в духовке. У Надин написано - час. С нашим бататом (видимо, у него, как и у всего нашего, характер потверже) такие штучки не проходят, понадобилось почти два часа. В любом случае нужно, чтобы острие ножа легко входило в мякоть. Потом эту мякоть (когда остынет) надо превратить в пюре, а в него добавить немного мелко нарезанного лука шалота и зеленого лука, а также натертого на терке имбиря и чеснока, полчайной ложки куркумы и сладкой паприки.

Если набор ингредиентов кажется вам слишком сложным, можно ограничиться луком и чесноком. Ну и посолить, конечно (хоть что-то должно быть строго по рецепту).

Мука в книге упоминается нутовая, но где ж ее взять? Сгодилась обычная. Ее добавляем понемногу, чтобы получить в итоге массу, из которой хорошо лепятся небольшие котлетки. Жарить их надо в глубоком фритюре, в очень хорошо разогретом растительном масле, по 2 - 3 минуты с каждой стороны. Подавать со сметаной или, как советует Надин, с соленым йогуртом, который хорошо подходит к сладковатым котлеткам.

Почитали? Вдохновились? Вперед за бататом, его нынче добыть не проблема. А мужу приятно будет.