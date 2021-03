В NASA поняли, куда делась марсианская вода

Сейчас на Марсе и маковой росинки не сыскать. Фото: NASA

Марс сейчас сух. Однако ученые не сомневаются: когда-то он был полон воды. На это указывают геологические данные, а главное – рельеф, который сохранил следы древних рек, озер, морей и океанов. Куда делись все эти водоемы?

Одна часть воды замерзла, другая, как принято считать, улетучилась в космос.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory) и Калифорнийского технологического института (Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology) уверяют: есть еще вода, не учтенная современными гипотезами – та, которая просочилась в марсианские недра и теперь «хранится» в минералах. Воды этой якобы очень много – ею можно было бы наполнить половину Атлантического океана Земли.

О существовании скрытых запасов свидетельствовали результаты анализов химического состава атмосферы и грунта Марса. Соотношение в них водорода и более тяжелого его изотопа дейтерия, который в силу своего веса лучше удерживается гравитацией, указывает на то, что представления о количестве воды, испарившейся и унесенной в космос в результате так называемого атмосферного выброса, сильно преувеличены.

Высохшее русло когда-то полноводной марсианской реки. Фото: NASA

Ученые, которыми руководила Ева Шеллер (Eva Scheller), прикинули объем всей воды, изначально находившейся на Марсе. И пришли к выводу, что её можно было залить поверхность планеты слоем толщиной от 100 метров до полутора километров. Вполне вероятно, что 3,7 – 4,1 миллиардов лет назад - в «мокрую» эпоху Ноя – Марс выглядел эдаким Солярисом, сплошь покрытым водой.

Какие события привели к тому, что планета пересохла уже 3 миллиарда лет назад? Пока не ясно. Но как полагают, Ева Шеллер и её коллеги из NASA, к тому времени марсианские минералы могли впитать от 30 до 99 процентов местной воды. О чем исследователи сообщили в журнале Science, на который ссылается The Daily Mail.

КСТАТИ

Похоже, что Марс и в самом был очень мокрым

Когда-то – как минимум один раз – по Марсу текли невероятно бурные и мощные потоки воды. О былом наводнении - настоящем «Всемирном потопе» марсианского масштаба - свидетельствуют снимки, которые передает на Землю марсоход «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity). Исследователи из трех университетов - Джексона, Корнеллского и Гавайского (Jackson State University, Cornell University and the University of Hawaii) углядели на них ряды 10-метровых «складок» из гравия. И посчитали их антидюнами – гребнями, которые появляются в донных частях быстро текущих потоков воды. Расстояние между гребнями указывало на то, что их образовали потоки глубиной не менее 24 метров, которые текли по Марсу со скоростью более 10 метров в секунду.

Не факт, конечно, что Марс впитал всю свою воду. Немалая её часть все-таки могла остаться на поверхности в замороженном виде. Но каково соотношение «внутренней» и «наружной» воды, пока остается лишь гадать.

Еще несколько лет назад на 39-й конференции наук о Луне и планетах, которая проходила в Хьюстоне, ученые NASA обнародовали результаты измерений, проведенных с помощью радара Sharad, установленного на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Они свидетельствовали: поверхность Марса – даже в средних его широтах - покрыта слоем льда толщиной в несколько сотен метров. И лёд этот водяной.

- Водяной лёд может находиться под марсианскими песками на площади от одной трети до половины всей поверхности планеты, - уверяли исследователи из университета Аризоны (The University of Arizona). - Глубина залегания - от нескольких метров до нескольких сантиметров.

Современный Марс - сухой снаружи. Фото: NASA

Древний Марс – эпохи Ноя. Таким его представил себе и изобразил британский программист Кевин Гилл (Kevin Gill), воспользовавшись информацией NASA о рельефе местности.

Открытие американцев подкрепляет данные, полученные в свое время европейцами. Они сообщали, что радар их автоматической станции Mars-Express обнаружил марсианскую Антарктиду - слой льда на Южном полюсе, толщина которого достигает почти 4-х километров. И на 90 процентов состоит из замерзшей воды. Примерно столько же её и на Северном полюсе соседней планеты.

Самое удивительное, что запасы воды, по сути, аналогичные тем – «внутренним», обнаруженным на Марсе, имеются и на Земле – в её недрах на глубине в несколько сотен километров. Воды там огромное количество – от 10 до 20 Тихих океанов. Тоже могла просочиться – как на Марсе. Хорошо, что не вся.

Подробнее о подземной воде читайте в статье "Тайну Всемирного потопа разгадали геофизики".