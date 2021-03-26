Проблемы с памятью: требуется отдых или лечение?

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Даты рождения близких подсказывают соцсети, ответ на любой вопрос в секунду выдает поисковик, о важных событиях оповещает календарь, а лекарства, которые необходимо принять, можно выложить в специальную таблетницу.

И при этом мы говорим о человеке, который не испытывает никаких проблем с памятью. А теперь представьте, каково жить тому, чья память начала давать сбои. Ведь даже такие бытовые вопросы, как «потеря» ключей или документов, могут надолго вывести нас из равновесия.

Все ли в порядке?

Одна из самых распространенных причин появления проблем с памятью – возрастные изменения. То есть те патологические изменения, которые могут проявляться с годами, – заболевания сосудистой системы, нарушения в работе головного мозга. Но нужно понимать: не всегда отдельные нарушения говорят о серьезной проблеме*.

Нет ничего удивительного в том, что порой и у здорового человека появляется забывчивость – мало кто соблюдает идеальный распорядок дня, спит положенные 7–8 часов, регулярно занимается спортом, дышит свежим воздухом и придерживается принципов сбалансированного питания. Однако периодические проблемы с памятью обычно решаются просто – нормализацией ритма жизни, восполнением физических сил и восстановлением душевного равновесия.

Если же эпизоды забывчивости стали частыми, а порой некоторые события и вовсе невозможно вспомнить, стоит очень внимательно отнестись к своему организму. Здесь потребуется консультация специалиста, который, вероятно, предложит пройти обследование и назначит лекарственные препараты. Причем это актуально, даже если возраст страдающего расстройствами памяти невелик, ведь есть множество факторов, негативно влияющих на работу мозга. Например, травмы или хронические заболевания (ожирение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина*).

Следует знать, что чем раньше начата терапия, тем проще прийти к нужному результату. А вот ее отсутствие может привести к весьма губительным последствиям. И, если игнорировать серьезные нарушения памяти, они могут откликнуться осложнениями!

Непростое словосочетание «когнитивные функции» на самом деле обозначает весьма привычные действия, которые проделывает мозг: получение информации, ее анализ, запоминание, обмен сведениями и др.

Что предложит фармация?

Уже исходя из истории болезни подбирается подходящая терапия. Наряду с другими средствами для симптоматического лечения когнитивных нарушений нередко назначают Танакан. Это французский оригинальный препарат растительного происхождения.

В целом средство демонстрирует сочетаемость в комплексном лечении и не оказывает влияния на изменения уровня артериального давления**, что особенно важно, если имеются хронические сердечно-сосудистые заболевания. Однако следует помнить, что есть небольшая группа препаратов, которые должны назначаться в комплексе с осторожностью. Это, например, антикоагулянты, ацетилсалициловая кислота (более подробную информацию можно найти в инструкции***).

Действующее вещество Танакана – растительный экстракт EGb761 – способствует:

• повышению устойчивости организма к гипоксии (нехватке кислорода);

• улучшению мозгового и периферического кровоснабжения;

• нормализации работы артерий и вен;

• улучшению обмена веществ в органах и тканях***.

Также препарат помогает бороться с формированием свободных радикалов***.

Названные благоприятные свойства позволяют применять средство не только для симптоматического лечения когнитивных нарушений, но и в комплексе для терапии головокружения вестибулярного происхождения (как вспомогательное средство), а также для симптоматического лечения звона в ушах***.

Противопоказания у Танакана, как и у любого лекарственного препарата, имеются. Например, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Полный перечень можно прочитать в инструкции по применению***.

Средство выпускается в таблетках, которые принимают трижды в сутки во время еды. Для достижения результата рекомендован курс терапии не менее 3 месяцев. Изменения в этой схеме возможны по решению лечащего врача***.

О чем важно помнить?

Большинство людей считает, что растительный препарат можно комбинировать с любыми лекарствами и принимать, когда заблагорассудится. Это не так.

Хотя у подобных средств обычно бывает благоприятный профиль безопасности и они отпускаются из аптек без рецепта, не нужно пренебрегать походами к специалисту и консультациями по поводу терапии.

Во-первых, так можно выявить конкретную причину возникших нарушений памяти. Во-вторых, получить комплексное лечение, требуемое именно вам. В-третьих, избежать проблем лекарственного взаимодействия, пользуясь, напротив, эффективной схемой по восстановлению здоровья.

Относитесь к своему организму бережно, не занимайтесь самолечением и будьте здоровы!

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Источники:

*Ссылка на электронный ресурс: https://www.kp.by/daily/24212/415101/ Дата доступа 09.03.2021.

**X.J. Xiong et al. Ginkgo biloba extract for essential hypertension: A systemic review Phytomedicine 21 (2014) 1131–1136// Ксионг Х. Дж. И пр. Экстракт гинкго билоба при гипертензии: систематический обзор фитомедицины 21 (2014) 1131–1136.

***Инструкция по медицинскому применению препарата Танакан, https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=01a787cb-70b1-48cc-9ab7-6b7a65fe321a&t= .