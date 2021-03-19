Обрезание, импотенция, смена пола: французская студентка-будущий медик стала популярной в TikTok, благодаря лекциям на деликатные темы

Педагоги в университете знают об увлечении девушки, они ей не мешают, а наоборот смотрят и лишь иногда делают уточнения

Аппендицит, обрезание, операция по смене пола или эректильная дисфункция: в своем аккаунте в социальной сети Tik Tok 23-летнняя француженка Карла Валетт, студентка пятого курса медицинского факультета рассказывает о любых вопросах, связанных со здоровьем.

Особенная тема – половые отношения. Она выкладывает в сеть 15-секундные анимационные ролики, в которых очень доходчиво объясняет все медицинские термины. На ее аккаунт подписан почти один миллион человек.

- Мне нравится использовать в учебе социальные сети, - рассказывает Карла Валетт. - Поскольку я - всего лишь студентка, то говорю с подписчиками на своем языке. Понимаю, что они такие же молодые люди, как и я, зачем все усложнять и рассказывать сложным медицинскими терминами о болезнях.

Все должны всё понимать сразу, к тому же формат роликов очень короткий.

Девушка-блондинка часто появляется на видео, одетой в белый халат и с фонендоскопом на шее.

- Выбираю какой-то сложный медицинский термин и стараюсь его объяснить простым языком, - говорит студентка. – Моя идея в том, что рассказывать о здоровье весело.

В будущем Карла мечтает стать врачом.

- Короткие видео в Tik Tok – это лишь ступень к чему-то большему, - делится своими планами на будущее Карла. – Мне бы хотелось после обучения и практики в больнице, создать в Интернете свой канал с серьезными обучающими фильмами и экспертными интервью.

Педагоги в университете знают об увлечении девушки, они ей не мешают, а наоборот смотрят и лишь иногда делают уточнения. А одногруппники девушки с радостью участвуют в записи видео.

- Все воспринимают мои видео, как большой исследовательский проект, - уточняет Карла Валетт. – Но еще больше нравится, что видео приносят пользу обычным людям, таким, как я.