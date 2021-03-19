От взрыва в многоэтажном доме в Химках погиб трехлетний ребенок и двое взрослых

Утром 19 марта в Химках на улице Зеленая прогремел взрыв. Фото: Кадр видео

Утром 19 марта в Химках на улице Зеленая прогремел взрыв. Хлопок было слышно по всему микрорайону. Девятиэтажка стоит рядом с МКАД и станцией «Левобережная». Основная версия ЧП — взрыв бытового газа в результате утечки.

— Вызов поступил от жильцов многоквартирного дома по улице Зеленая, 16 в 10:24. Горели квартиры на восьмом и девятом этаже. Между ними обрушились перекрытия, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар потушили за час. По информации администрации Химок, в результате ЧП пострадали семь человек — двое из них погибли. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, жила семья: мама, папа и двое братьев 3 и 12 лет. Младший погиб. Остальных достали спасатели.

Второй жертвой стал мужчина. Он жил в квартире этажом ниже. На него буквально рухнул потолок. У остальных раненых ожоги, ушибы и сотрясения. В больнице забрали троих. Остальные отказались от госпитализации.

Позже Минздрав Московской области, уточнил, что есть и третий погибший. Это сосед семьи, где случился взрыв. Мужчина отравился угарным газом во время пожара.

От взрыва повылетали окна окрестных квартир с шестого по девятый этаж. По данным МЧС, повело кирпичную кладку балконов на восьмом этаже. В ликвидации последствий участвуют 77 сотрудников экстренных служб.

— В ближайшем лицее № 16 оборудован пункт приема для пострадавших и жильцов подъезда. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с взрывом в Химках, — сообщили в пресс-службе администрация городского округа Химки.

Причины взрыва будет устанавливать специальная комиссия. Прокуратура и Следственный комитет Подмосковья ведут проверку обстоятельств ЧП.