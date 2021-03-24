Как восстановиться после ОРВИ

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Почему во время болезни организм слабеет

Немного цифр. Когда температура тела повышается даже на 1 °С, например, с 36,5 °С до 37,5 °С, потребность организма в энергии возрастает на 13% [1]. Во время болезни часто снижается аппетит, а потребность в веществах, ответственных за выработку энергии, увеличивается, поэтому наши силы буквально тают на глазах. Неудивительно, что даже после полного выздоровления сохраняется ощущение разбитости.

Слабость в мышцах, повышенная утомляемость, потливость – типичные симптомы, которые описывают пациенты, перенесшие простудные заболевания. Они могут длится от 1–2 недель до 1–2 месяцев [1].

Свой вклад вносят вирусная интоксикация и лекарственная нагрузка – все это приводит к нарушениям обмена веществ и снижает защитные возможности организма.

Как избавить организм от токсинов после перенесенной простуды

Врачи советуют пить больше воды – она помогает наладить обмен веществ и выводит токсины. Но одной воды может быть недостаточно – порой организму требуется дополнительная помощь.

Таким помощником может стать L-карнитин – условно незаменимое для организма вещество, родственное витаминам группы В. L-карнитин выполняет ряд важных метаболических функций: усиливает процесс детоксикации, оказывает антиоксидантное действие, подавляет накопление в клетках лактата.

Лактат образуется в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. ОРВИ и их осложнения – пневмонии – часто приводят к пониженному содержанию кислорода в крови, ведь легкие работают не в полную силу. Поэтому молочной кислоты образуется больше. В итоге работоспособность снижается – человеку бывает сложно выполнять даже незначительные, привычные физические нагрузки.

Как пополнить запасы энергии организма

Одни из главных источников энергии в организме – это жиры. Кусочек сала или бекона, наваристый суп помогут пополнить запасы жиров в организме. Поступая с пищей, они преобразуются в аденотрифосфат (АТФ) – универсальный источник энергии для всех процессов, протекающих в организме. АТФ образуется в особых внутриклеточных структурах – митохондриях, главных генераторах энергии всех клеток организма.

Самостоятельно жиры не могут проникнуть внутрь митохондрий, для это им необходим «транспорт». Им и является L-карнитин. Окисление жиров с его участием дает клеткам до 75% энергии [2]. При его недостатке жиры отложатся про запас, а слабость и снижение работоспособности могут преследовать долгое время.

Как Элькар ® помогает восстанавливаться после болезни

Восстановлению после вирусной инфекции способствует дополнительный прием лекарственных препаратов, содержащих L-карнитин. Например, Элькар® – источник L-карнитина. Он помогает организму работать на полную мощность, увеличивая энергетические резервы организма и нормализуя обмен веществ. Препарат способствует усвоению из пищи: белков, витаминов и других полезных веществ; очищению клеток от токсинов.

Элькар® удобно принимать. Препарат выпускается в растворе для приема внутрь во флаконах по 25, 50 и 100 мл с дозирующими устройствами. Это обеспечивает удобство и оптимальную стоимость его курсового приема как у взрослых, так и у детей.

Современная форма выпуска Элькар® – гранулы шипучие в пакетиках. Их удобно брать с собой на работу, учебу или в спортзал. Достаточно растворить содержимое пакетика в стакане воды и получить приятный освежающий напиток.

Для восстановления после болезни рекомендуется принимать Элькар® 2 раза в день за 30 минут до еды (например, перед завтраком и обедом) – это важно, потому что при одновременном приеме с пищей L-карнитин плохо всасывается.

Концентрация в плазме крови достигает максимума через 3 часа и сохраняется в терапевтическом диапазоне в течение 9 часов. И еще важно помнить, что L-карнитин имеет накопительный эффект, поэтому принимать Элькар® нужно курсом не менее 1–2 месяцев.

1. Немкова С. А. Современные подходы к лечению постинфекционной астении у детей и подростков. Педиатрия/2016/Том 95/№ 6. – С. 199-203.

2. И. Е. Хорошилов. «Карнитин: роль в организме и возможности терапевтического применения при разных заболеваниях». Журнал «ВРАЧ» 2017 год № 3, с. 2–6

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