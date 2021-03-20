Врач сборной Эдуард Безуглов: «70 процентов футболистов в России уже переболели коронавирусом»

Врач сборной Эдуард Безуглов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Сборная России 24 марта матчем с Мальтой начнет отборочный турнир к чемпионату-2022. Но определение состава перед такими играми теперь превращается лотерею. Игроки должны сдавать ПЦР-тесты, и иногда они оказываются ложно-положительными. Врач сборной Эдуард Безуглов рассказал журналистов, как футболисты сборной проходят тестирование, а заодно рассказал о травмах в командах.

- На прошлом сборе ряд футболистов сборной России не смогли принять участие в матчах из-за таких ложных тестов. Как сейчас проходит тестирование на коронавирус? – вопрос от корреспондента КП.

- В воскресение вся сборная сдаст ПЦР-тесты по линии УЕФА, то есть в лаборатории, аккредитованной УЕФА в России. У нас ряд ребят, тренеров, врачей вакцинированы. У всех хороший титр антител. Ряд ребят переболели, у них тоже есть антитела. Но сдавать тесты должны все, в том числе прошедшие вакцинацию. Но от ложно-положительных тестов никто не застрахован. Хорошо, что на прошлом сборе УЕФА вошел в наше положение, разрешил пересдать тесты, и Заболотный и Лесовой прилетели к нам в Сербию.

- Сколько процентов игроков имеет антитела?

- В российских ведущих командах до 60-70 процентов футболистов уже переболели. В некоторых даже побольше – до 80 процентов. Но у тех ребята, что болели летом, титр антител снизился и практически ничем не отличается о того6 что был до болезни. Так что вопрос о вакцинации стоит остро.

- Что Магомедом Оздоевым? Он тренируется отдельно от сборной.

- Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами. Мы после осмотра приняли решения провести обследование. Выявлено мышечное повреждение. Приняли решение оставить его на сборе, и мы настроены позитивно. Ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику, но участие в наиболее важных матчах должно состояться.

- К матчу Словению будет готов?

- Тяжело предугадывать, но мы настроены позитивно.

- Какова ситуация по Зобнину?

- Изначально оставили Романа в Москве, было понятен характер его травмы. Когда получили результаты МРТ, они не оставили сомнений, что характер травмы не позволит ему нам помочь на этом сборе.

- До сих пор обсуждается жесткий стык в матче ЦСКА – «Зенит» между Кузяевым и Ахметовым. О чем подумали, когда увидели в этом моменте выгнутую ногу Кузяева?

- Я видел повтор, он выглядел драматично. Действительно некоторые столкновения выглядят как ужас-ужас. Но Далер остался после этого столкновения на поле. Но надо было ждать окончания матча. Могло быть все очень плохо, а могло и обойтись. Так и получилось в нашем случае.

- Головина не отпускает «Монако» в рамках антикоронавирусных мер. Будет ли у него какой-то свой режим в сборной?

- Это вопрос организационный. У нас есть контакты и с Германией, где играет Жиров, и с Италией, где выступает Миранчук. Поверьте, жестче, чем относится сборная России к профилактике заболевания коронавирусом, не относятся ни во Франции, ни в Италии.

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