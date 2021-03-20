Сборная России по футболу в полосе неприятностей: Дзюбу заливает дождями, Франция не отпускает Головина, Оздоев не тренируется из-за травмы

Тренировка сборной России по футболу перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Все знают, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть словарь слов, которые нельзя произносить в национальной команде. Там наравне с запретом на прилагательное «товарищеские» применительно к матчам (они бывают только контрольными, как выстрелы), есть существительное «проблемы». При главном тренере нельзя упоминать это слово. Так что сборная России сейчас на сборе в Сочи не стакивается с проблемами, а преодолевает трудности.

ДЗЮБА: «ЭТО МЫ ЗА ЭТОЙ ПОГОДОЙ ПРИЕХАЛИ В СОЧИ?»

Первая из них – погода в Сочи. Сборную России заливает дождями, и иногда и заваливает градом. В субботу команда выходила на тренировку под проливным дождем.

- Это мы за этой погодой приехали в Сочи? – задавал риторической вопрос Вселенной Артем Дзюба. И, потягиваясь, смотрел в хмурое небо.

И если в первые два дня тренировки сборной России были открыты для журналистов, то с субботы у Черчесова появились тайны. И команда перешла в секретный режим подготовки за закрытыми дверями.

А пока только известно, что поле стадиона Метревели пока выдерживает и осадки и иронию капитана сборной. Хуже с травмами. Из-за них команда теряет игроков. Основная потеря – Роман Зобнин.

Черчесов перевел команду в режим секретности. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЗОБНИН И ОЗДОЕВ С ТРАВМАМИ

В команде Черчесова немного определяющих игроков, которые, если здоровы, всегда окажутся в составе. Роман Зобнин – один из них. Роман – мотор команды, он на ЧМ-2018 выдал самой большой километраж, и не было у него ни одного провального матча за сборную. Но из-за травмы Зобнин на этот раз оказался вне национальной команды.

Еще одна возможная потеря – Магомед Оздоев. В субботу полузащитник «Зенита» не тренировался со сборной опять же из-за повреждения. Судя по словам врача команды Эдуарда Безуглова, к игре с Мальтой (24 марта) он точно не поправится, а успеет восстановиться к Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) – вопрос.

Все знают, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть словарь слов, которые нельзя произносить в национальной команде. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ФРАНЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТ ГОЛОВИНУ ПОСЕЩАТЬ РОССИЮ

Ну и третья возможная потеря – Александр Головин. Французская лига, где выступает его «Монако», запретила игрокам своих клубов выезжать в страны, не входящие в ЕС. То есть в Россию Головину путь заказан. Сборная России и РФС ведут переговоры с французской федерацией футбола и с «Монако», и по словам пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова есть некоторый прогресс, но пока дела обстоят так, что со Словенией в Сочи лучший легионер в составе сборной России сыграть не сможет. И Головину придется с Мальты частным самолетом возвращаться к себе во Францию, а потом лететь в Словакию на третий матч сборной.

Итого: тройка основных полузащитников сборной России Зобнин-Оздоев-Головин так или иначе может остаться вне игры на один из главных матчей марта против Словении. А это уже не просто трудности. Это проблемы.

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