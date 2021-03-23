Раз в три года: какие анализы нужны для женской безопасности

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Расскажем про три анализа для уверенности в женском здоровье, которые достаточно сдавать всего один раз в три года.

Вирус папилломы человека

Этот вирус не является исключительно «женским» – он влияет и на мужское здоровье, однако у женщин ВПЧ способен провоцировать рак шейки матки.

Большинство людей заражаются ВПЧ после начала сексуальной жизни. Вирус попадает в организм через микротравмы, порезы и другие повреждения кожи и слизистых. Обычно человек выздоравливает без сторонней помощи, но у 5-10% инфицированных появляются доброкачественные или злокачественные изменения слизистых оболочек и кожных покровов.

Всего известно более 100 типов вирусов папилломы человека, но наиболее опасны из них 16 и 18 типы – они высокоонкогенны. В первую очередь речь идет о раке шейки матки, который возникает на фоне хронической генитальной ВПЧ-инфекции.

Это второй по распространенности в мире рак среди женщин, причем 70% случаев заболевания ассоциированы именно с ВПЧ-инфекцией.

Вирус папилломы человека провоцирует не только рак шейки матки – доказана связь между онкогенными штаммами этого вируса и раком ротоглотки, вульвы, влагалища и заднего прохода.

Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала

Это исследование с длинным и непонятным названием помогает диагностировать ранние предраковые изменения или рак шейки матки. Приведем еще несколько фактов об этом заболевании.

Мы уже говорили, что рак шейки матки – второй по распространенности рак среди женщин, однако это еще и самое распространенное злокачественное гинекологическое новообразование в мире. Только в России ежегодно диагностируется более 17000 новых случаев заболевания. Чаще всего страдают женщины от 40 до 60 лет.

Среди причин рака шейки матки выделяют хроническое воспаление и эрозию, наследственную предрасположенность и травматизацию, например в результате абортов или разрывов во время родов.

Есть и факторы риска развития рака шейки матки. К ним относится раннее начало половой жизни, многочисленные половые партнеры, незащищенные интимные контакты, курение и вышеупомянутый ВПЧ.

Вернемся к самому анализу. Жидкостная цитология – альтернатива классическому мазку на онкоцитологию. Преимуществ у этой технологии много: исключена утрата части биоматериала, биоматериал можно потом использовать для других исследований, клетки распределяются в жидкостной среде равномерно, в отличие от мазка, где может наблюдаться «многослойность».

Гинекологический мазок на флору

Возможно, вы слышали понятие «дизбиоз», или «дизбактериоз» – это состояние, при котором нарушен микробный баланс.

Такое может происходить и в половых органах женщины – в норме они населены множеством микроорганизмов, которые находятся в балансе друг с другом. Их функция – создавать благоприятные физиологические условия и защищать гениталии от патогенов.

Из-за гормональных нарушений, несоблюдении правил личной гигиены и приема антибиотиков баланс может нарушаться.

Дисбиоз может привести к воспалительным заболеваниям влагалища, матки, ее придатков и яичников. Если не вылечить болезнь вовремя, результатом могут стать невозможность зачатия и патологии вынашивания беременности.

Еще одна угроза репродуктивному здоровью – инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Возбудители некоторых из них – микроорганизмы, которых можно выявить микроскопически.

Сам по себе мазок на флору – комплексное исследование со множеством показателей: палочковидные бактерии, элементы грибов, плоский эпителий, ключевые клетки, слизь, лейкоциты, трихомонада и гонококки.

Стоит отметить, что каждый из этих показателей оценивается отдельно для шейки матки, уретры и влагалища – если будут выявлены отклонения, будет достоверно известно, где возникли воспаление или инфекция.

Три в одном

Проходить эти исследования рекомендуется всем женщинам с 21 года, либо через 3 года от начала половой жизни. Дальнейший режим зависит от возраста и результатов.

Так, женщины 21 – 29 лет обследуются 1 раз в 3 года, с 30 до 69 лет – ежегодно, а если три года подряд был получен нормальный мазок, то дальнейшее обследование проводится раз в три года. Женщинам старше 69 лет скрининг не требуется, если результаты двух последних исследований были отрицательными.

В некоторых случаях эти исследования нужно проходить ежегодно – при наличии вируса папилломы человека и при иммунной системе, ослабленной в результате трансплантации, химиотерапии или длительного применения стероидных гормонов.

Все три вышеупомянутых анализа объединяет комплексное исследование «Женская безопасность» от Лаборатории «Гемотест».

Сдать этот комплекс возможно как в отделении, так и на дому. Получить результат можно как лично, так и по электронной почте и в Личном кабинете, а врачи «Гемотеста» бесплатно проконсультируют вас по итогам анализа.

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