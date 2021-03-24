В Москве задержан 25-летний водитель «Мерседеса», насмерть сбивший двух женщин-пешеходов

Хусен Сомон устроил 23 марта кровавое ДТП в Москве Фото: Кадр видео

В среду, 24 марта, в Москве был задержан 25-летний Хусен Сомон, тот самый мужчина, который накануне вечером, 23 марта. устроил кровавое ДТП с пешеходами.

Напомним, двигаясь на легковом «Мерседесе» на перекрестке улицы Пулковской и Конаковского проезда, он сбил двух женщин-пешеходов, которые находились на тротуаре. Удар был такой силы, что несчастных буквально впечатало в асфальт. Пока очевидцы вызывали скорую, водитель скрылся.

Обе пострадавшие получили серьезные травмы. Одна из женщин скончалась по пути в больницу, сердце второй остановилось в реанимации спустя несколько часов после аварии. По роковому стечению обстоятельств, одной из погибших оказалась 72- летняя Наталья Левочкина. Женщина работала преподавателем в Государственном техническом университете гражданской авиации. Именно в этом вузе учился Хусен Сомон.

Хусен Сомон был отчислен из МГТУ гражданской авиации Фото: СОЦСЕТИ

- Накануне аварии он был отчислен из университета. Рассматривалась версия злого умысла. Однако подтверждений она не нашла, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Сам Хусен от полиции скрывался в квартире друзей. В ближайшее время его доставят на допрос к следователям.

По одной из версий в момент ДТП, мужчина мог находится под действием наркотических веществ. Известно, что «Мерседес» он купил у своего приятеля за месяц до аварии.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Москве «Мерседес» на бешеной скорости сбил двух женщин, водитель бросил машину и сбежал

Водитель с места аварии скрылся, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии (подробности)