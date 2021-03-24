Скопинскому маньяку грозит новое уголовное дело

Дмитрий Мохов, он же "Скопинский маньяк". Фото: «Дмитрий 62».

Одна из жертв скопинского маньяка Катя Мартынова намерена вернуть своего мучителя за решетку. Это решение созрело у нее после выхода скандального документального фильма Ксении Собчак, главным героем которого стал недавний зэк Виктор Мохов.

Как рассказала Катя «КП», она «давно на связи со следственным комитетом», и со дня на день готовится написать заявление в прокуратуру, которое может стать основанием к возбуждению нового уголовного дела против ее насильника, отсидевшего почти 17 лет в Саратовской тюрьме.

- Мы предпринимаем меры, чтобы изолировать Мохова от общества, - пояснила девушка причину своего тесного контакта с правоохранителями.

Одна из жертв скопинского маньяка Катя Мартынова Фото: Кадр видео

А в том, что Мохова ни в коем случае нельзя «выпускать из поля зрения» Катя абсолютно уверена. Еще накануне выхода скопинского маньяка из тюрьмы (стены колонии они покинут 3 марта) она выступала в прессе с заявлениями о том, что ему нет места на свободе.- Он обязательно совершит новое преступление, - говорила девушка «Комсомолке». – Такие как Мохов не меняются. За годы в тюрьме он не осознал, что сделал.

Но сегодня жертва скопинского маньяка готова от слов перейти к делу. Ведь, она, как никто знает, на что способен этот педофил, который в далеком 2000-ом почти на 4 долгих года упрятал ее и ее подругу по несчастью Лену Самохину в подземный бункер под гаражом. Он – с виду простак и добряк, уважаемый мастер на скопинском заводе - насиловал девочек и мучил, морил голодом и измывался. Кате тогда было 14, Лене – 17, а ему самому- 50. По словам Кати, ничего , кроме забвения ее мучитель не достоит, но он раздает интервью, в которых с ухмылочкой рассказывает, как готов снова «заняться» своими жертвами. Это просто слова или намерения? Катя Мартынова трактует однозначно.

Ксения Собчак встретилась с Моховым у него дома. Фото: Youtube: СобчакДок.

- Уверена , если бы у него была возможность, он нашел бы способ встретиться со мной. Просто сейчас к нему приковано внимание и полиции, и журналистов, и соседей, - пояснила свою позицию Катя Мартынова «КП». - Что он хочет сделать на этой встрече, не имеет значение, он преследует своих жертв, а это противозаконно.

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