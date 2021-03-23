Семь причин, почему интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Моховым — это дикая и бесчеловечная спекуляция

Делать звезду Youtube из отбывшего тюремный срок изувера вовсе не значит «исследовать природу зла» Фото: www.youtube.com

Поначалу и правда казалось, что Собчак впервые в жизни совершила прорыв. Не ради славы (как на телевидении), не ради влияния и трибуны (как во время выборов), не ради выгоды (как во время рекламы доставки еды из супермаркета прямо в ОВД), не ради хайпа (как в репортаже про Среднеуральский женский монастырь), а ради правды.

Добра, здравого смысла и профессии.

Но так только казалось. После просмотра часового ролика в Youtube, посвященного быту радостного скопинского маньяка Виктора Мохова, все встало на свои места. В соцсетях на страницах Ксении Собчак и других создателей, как они считают, фильма полыхает дискуссия — этично или неэтично снимать подобное. «КП» в семи пунктах объясняет, почему американский стриминговый сервис Netflix и другие авторы делают это гораздо профессиональнее.

«Внимание журналистов? По кайфу».

«Любви все возрасты покорны, что такого?».

«А что плохого я сделал? Мы и Новый год отмечали, и 8 марта. Им нравилось».

«Я ж с уважением к ним относился. Убить бы не смог».

«Кошмаров нет. Вину искупил. Всю жизнь что ли вспоминать?»

Так говорит Виктор Мохов. 70-летний пенсионер из Скопина (Рязанская область), отсидевший 17 лет за то, что удерживал в сексуальном рабстве двух несовершеннолетних девушек на протяжении четырех лет. Он держал их в специально вырытом бункере и регулярно насиловал, — по утверждению одной из них, Екатерины Мартыновой, не менее 900 раз каждую. Заставлял рожать детей прямо там, в зиндане, после чего забирал малышей и подбрасывал в многоквартирные дома неизвестным людям. Бил, подчинял и угрожал девушкам, поливал слезоточивым газом и лишал еды и воздуха за малейшие провинности. Однажды даже хотел залить подвал бетоном, когда понял, что его имя вычислили. Теперь Мохов вышел из тюрьмы, пьет пиво, часто улыбается и в подробностях за, вероятно, очень большие деньги рассказывает Ксении Собчак, как он «один раз оступился».

1. Бенефис

Часовое видео в целом напоминает милое интервью с народным артистом, вышедшим на пенсию. Дяденька, сверкая металлическими фиксами, вспоминает похождения и бравирует не по годам мощным либидо. «Тюрьма не старит», — говорит он. Порнушку в 70 лет смотрит пару раз в день. На соседок заглядывается. В целом жизнерадостный мужчина. Не бьется об стену с утра до вечера, не стирает колени в молитвах («Я атеист. У меня свой бог. Ада нет, рая тоже»), не вымаливает прощения у жертв и их родителей, не просится обратно в тюрьму, потому что житья нет и совесть, а еще жизнь в том самом доме, где все происходило, мучает. Ничего этого нет. Словно и не было: «У меня все черты характера хорошие. Оступился немножко, с кем не бывает?». Яркую жизнь человек прожил человек. На изнасиловании карьеру сделал: вместо пожизненного срока в гости приходят известные люди на чай, снимают, платят. Так и до книги мемуаров дело дойдет.

2. Спекуляция на липких подробностях

Как опытный интервьюер Собчак пытается вытянуть из следователя, жертв и Мохова максимально омерзительные детали преступлений. Позы, в которых он насиловал наложниц, ведение цикла менструаций или графика выдачи чистых трусов. К фабуле повествования и драматургии это постыдное смакование не имеет никакого отношения. А с учетом того, что одна из жертв, Елена Бадукина, категорически отказывается вспоминать событие, тем более перед камерой, встает вопрос об этичности обсуждения таких тонкостей за спиной девушки на весь честной ютуб.

3. Netflix рязанского масштаба

Теряясь от бессилия в контраргументах перед разгневанной аудиторией, ведущая часто отправляет недовольных смотреть американский сервис Netflix — ведь там ТОЖЕ выпускают документальные сериалы про преступников («Злой гений», «Я — убийца», «Не шутите с кошками»). Все так, только речь в проектах обычно идет или о событиях давно минувших дней, или о тех, кто за решеткой или убит, а не довольно расхаживает по Скопину в окружении охраны МВД. Да и сняты фильмы с другой интонацией. У Собчак получился разве что рязанский Netflix. Где вместо изучения характера злодея, логики и ужасов его поступков, социальной детерминации и детства, мы видим сырую склейку синхронов, перебитую съемкой с коптера и кадрами сельской скопинской местности. Так почему ударник коммунистического труда, образцовый слесарь, все-таки стал держателем подземельного гарема? Где обещанное исследование?

4. Скорбь по маме. Звенящая пошлость

Один из безусловных спекулятивных и проигрышных эпизодов интервью — поездка на кладбище на могилу матери Мохова. Все понятно: женщина умерла в 2014 году, не дождавшись сына из тюрьмы, это печально. Но зачем зрителю этот видеть? Мокрые глаза маньяка, воспоминания о последней пятиминутной встрече на зоне, угнетающий саунд — что это? Похоже на попытку показать насильника живым человеком с ранимой душой. Таким, как мы все.

После просмотра часового ролика в Youtube, посвященного быту радостного скопинского маньяка Виктора Мохова, все встало на свои места. Фото: www.youtube.com

5. Бесчеловечные гэги по поводу либидо

Кокетничать с сексуальным маньяком — особое искусство. У ведущей получилось. Даже профайлер (поведенческий психолог), комментировавшая эмоции и реакции Мохова, отметила, что в этот момент он впервые засмущался. Ведь это красивая Ксения Анатольевна подчеркнула его половые рекорды! Удивилась, что ненасытный работяга в 50 лет иногда по три раза в день «спускался в бункер» к девушкам. И тут очевидно, что материнство для Собчак до сих пор всего лишь социальная формальность. Иначе, имея трепетное материнское сердце, она вряд ли смогла бы вести себя так игриво рядом с (биологически) человеком, насиловавшим двух молодых девочек в подвале более 1296 дней подряд. Каково будет видеть эти странные комплименты Мохову родителям и близким жертв?

6. Отговорки и ссылки не работают — подвел такт и чувство меры

Репортер Саша Сулим, с которой в пылу отговорок пытается себя сравнивать Ксения Собчак, для ютуб-канала «Редакция» сделала совсем другое интервью с другим маньяком — ангарским убийцей Михаилом Попковым. Как и Netflix создает принципиально иную линейку true crime. «Там другие ребята». Никто из них не стремится и не позволяет себе настолько фамильярное общение с убийцами и насильниками. Собчак и ее команду банально подвел такт и чувство меры. Улыбаться ему в кадре, подыгрывать, давать столько эфирного времени, обшучивать любовные послания от жительниц Скопина, оставленных на стеклах дома Мохова («А что, экстрим многим нравится!»), — это не то, чего ожидал видеть зритель в фильме про жуткого, хоть и жалкого маньяка.

Ведущей «Дома-2», привыкшей обрабатывать на лобном месте маргинальную публику с невысоким интеллектуальным багажом, невдомек, где находится двойная сплошная. Ощущение моральной и этической нормы притуплено. И, дорвавшись до желанного (ибо недоступного другим) тела, Собчак потеряла невидимую грань: где публицистический или исследовательский пыл и желание смести любые преграды ради правды, а где очеловечивание нелюдя. Подсказать было некому. В итоге — агитка под девизом «Похитил, изнасиловал, в тюрьму. Романтика!»

А после выхода еще и слава, почет, гонорар.

Круто ты попал на Youtube, ты — звезда.

Кстати, если уж вспоминать Netflix и США, то там подобным бенефисам не дает состояться закон "Сына Сэма", запрещающий зарабатывать на подобных воспоминаниях.

7. Неуместные остроты

В часовом ролике Ксения вместе со своим оператором Сергеем Ерженковым лишний раз не прочь позубоскалить и над сроком правления Путина (Мохов начинает с того, что сидел и умрет при одном и том же президенте России), и над журналом «Роман-газета» со Сталиным на обложке. Подумаешь, пришли маньяка изучать. Повод пнуть кровавый режим всегда найдется! Только вот как раз при Сталине скопинского маньяка судили бы чуть иначе. Более справедливо, как кажется изуродованным изнасилованиями жертвам, их родителям и 99% зрителей, что посмотрели фильм про Мохова. Так, чтобы он никогда не смог произнести леденящую фразу из этого интервью: «Лена только от меня родила, больше не рожает. Уж не знаю, чего так. Надо, наверно, опять мне заняться ей».

Фразу из уважения к девушкам даже не удосужились убрать на монтаже. Точнее, специально не стали этого делать.

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