Антон Силуанов: Родители должны давать детям возможность развиваться, здесь не стоит экономить

Антон Силуанов ответил на вопросы «Комсомолки» и рассказал, как он заработал свои первые деньги. Фото: Пресс-служба Министерства финансов РФ

В России проходит Неделя финансовой грамотности. Это ежегодное мероприятие, которое проводит Минфин совместно с ЦБ в рамках всемирной акции Global Money Week. Ее просветительская миссия – научить детей и подростков грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их попусту, не попадаться на удочку мошенникам.

В этом году площадкой для Недели финансовой грамотности стала соцсеть Вконтакте, где идет фестиваль My Money Fest. Ежедневно эксперты, преподаватели и сами подростки обсуждают насущные проблемы: как заработать на кроссовки, перестать быть зависимыми от родителей, когда выходить на работу. Кстати, для родителей тоже есть лекции о том, как и когда говорить с детьми о деньгах.

В рамках My Money Fest министр финансов Антон Силуанов ответил на вопросы «Комсомолки» и рассказал, как он заработал свои первые деньги и какими правилами пользуется, когда ведет семейный бюджет.

«НА ПЕРВУЮ ЗАРПЛАТУ КУПИЛ ЧАСЫ»

- Антон Германович, сколько было вам лет, когда вы получили первую зарплату?

- Первая официальная зарплата была у меня в Минфине РСФСР, куда я попал после окончания института по распределению. Она была небольшая – около 130 рублей. Но еще в студенческие годы мы пытались подрабатывать. Тогда у студентов не было таких возможностей как сейчас, когда можно и сайт сделать, и скреативить. В то время было гораздо сложнее. В основном это были стройотряды. После первого курса мы строили здание Внешэкономбанка недалеко от Площади трех вокзалов. Заработок был небольшой – всего 45 рублей за 1,5 месяца. После второго курса поехали на БАМ. И там уже был существенный доход - 800 с лишним рублей за 2 месяца. Хорошие деньги по тем временам.

- Что сделали с ними? Потратили или отложили?

- На первые заработки я купил себе часы - большие, массивные. «Полет», как помню. А после БАМа осуществил мечту: в то время все увлекались записями, пластинками, катушками - я купил себе хорошую аппаратуру, колонки, усилители. Все, как положено.

- Вы помните тот момент, когда ваши родители перестали давать вам деньги? Это дилемма для многих семей…

- На первых курсах какие-то серьезные вещи, например, одежду, покупали родители. Для личных целей использовал стипендию и другие заработки. Они небольшие были, но в то время и потребности были невысокие. На старших курсах уже старался полностью обходиться собственными средствами.

- Сегодня молодые люди и даже дети в старших классах мыслят конкретными цифрами, сколько они хотели бы зарабатывать. У вас тогда какие желания были?

- В то время я как-то не думал, сколько надо зарабатывать. Тогда были четкие ставки. После института я пришел в Минфин РСФСР, и моя первая официальная зарплата была 130 рублей. Старший экономист получал 150 рублей и так далее. Конечно, были мечты. Мне очень хотелось автомобиль. Естественно, «Жигули» в лучшем случае. И не новый, а подержанный, потому что, во-первых, денег на новый автомобиль не было, во-вторых, его просто невозможно было купить в то время. Эта мечта у меня осуществилась после службы в армии. Я был офицером, получал 250 – 270 рублей в месяц, откладывал. И через несколько лет купил машину.

«СЭКОНОМИЛ ДЕНЬГИ НА ЗАВТРАКАХ – ПРОИГРАЛ ВСЕ В ЛОТЕРЕЮ»

- Была ли у вас история, которую вы бы назвали вашим первым финансовым провалом?

- Была, конечно. Еще в школе. Сэкономленные на завтраках деньги я хотел использовать для «обогащения». Школа у меня была рядом с метро «Сокол». Там была конечная остановка троллейбусов и киоск с продажей билетов «Спринт». Сразу открываешь и понимаешь: пан или пропал. Все накопленные от столовой деньги проиграл в эту лотерею. Такой жизненный опыт приобрел: понял, что от рисковых операций лучше воздерживаться.

- Вы своих детей учите зарабатывать деньги?

- У меня сын учится в университете, я его старался с 1-го курса мотивировать, чтобы он как-то зарабатывал. Почему? Тебя учат в университете теории. А когда ты приходишь на работу и своими руками что-то делаешь, понимаешь, за что тебе платят зарплату. Это совершенно другое восприятие. Карманные деньги для студента – это важно. Тебе хочется встречаться с друзьями, хочется покупать какие-то вещи, ходить в кино – на все нужны деньги. И, когда ты их сам зарабатываешь, чувствуешь свою самостоятельность. Сын уже не обращается ко мне с вопросами: «Пап, дай денег», а говорит: «Хочешь, я тебе сам машину заправлю?». Мне это очень приятно.

- Можете выделить что-то самое главное, что нужно рассказать своим детям про деньги?

- Наверное, главное то, что деньги – это не самоцель. Можно иметь много денег и быть постоянно недовольным, угрюмым. А можно, наоборот, не иметь денег и быть позитивным человеком, получать удовольствие от жизни. Деньги - лишь одно из средств для достижения целей, они дают возможности для развития. С деньгами, конечно, чувствуешь себя спокойнее, можешь больше вкладывать в свое образование и здоровье. А инвестиции в себя – серьезный ресурс, который дает отдачу в будущем.

Глава Минфина дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». Фото: Пресс-служба Министерства финансов РФ

«ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА – БАЛАНС»

- Есть ли у вас какие-то правила ведения семейного бюджета?

- Какие принципы семейного бюджета у министра финансов? Тратить, исходя из того, что есть или из прогноза – это основной принцип любой семьи. Осуществлять необдуманные траты или жить с принципом «авось там все рассосётся» - так не получается в жизни. Всегда нужно соизмерять свои потребности со своими возможностями.

- Если говорить о главных принципах финансовой грамотности, такой финансовый ЗОЖ простым языком, что бы вы еще порекомендовали?

- Во- первых, необходимо так спланировать свой бюджет, чтобы в перспективе он не был дефицитным. Второе, конечно, — всегда иметь определенный резерв, подушку безопасности.

Но здесь нужно все здраво соотносить. Хорошо иметь какой-то запас прочности. Но копить большие объемы в ущерб сегодняшним тратам и развитию — это неправильная тактика. Надо взвешивать и принимать оптимальные решения. Не нужно важные вещи (обучение, путешествия, отдых) откладывать на потом. Надо жить сейчас и отдавать приоритет инвестициям в себя и свою семью.

- Наверное, в каждой семье есть свой министр финансов. На ваш взгляд, как правильно распределять ответственность за финансовую политику внутри семьи?

- Думаю, что в каждой семье заведено по-своему: есть свой бюджет, свой министр финансов и свой парламент, который утверждает бюджет. Мне кажется, мелкие покупки можно делать самостоятельно, а крупные траты важно согласовывать. Ведь для дорогостоящих покупок или крупных мероприятий еще нужно определять источники финансирования. Все, как у нас в Минфине, кстати говоря. Считаю, что решать в семье что-то единолично, даже если ты основной добытчик, - неправильно, потому что это важный элемент стабильности семейных устоев, доверия и личных взаимоотношений.

«ИНВЕСТИЦИИ В ДЕТЕЙ – РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ»

- Как защитить семейные деньги от мошенников? Их стало сейчас очень много. Есть ли какие-то основные правила?

- Самое главное – не верить обещаниям сверхвысоких заработков. Такого не бывает. Если вам предлагают большие проценты по инвестициям, то, скорее всего, это либо «серый» бизнес, либо мошенники. Не надо гоняться за сверхдоходами и жалеть, что не вложились куда-то. Многие думают: «Вот, если бы я вложился в биткоин, то заработал бы кучу денег уже». Не надо об этом жалеть, биткоин сейчас вырос, завтра упал. И это абсолютно непредсказуемо. Дополнительный доход лучше получать там, где работает система и есть определенная гарантия государства. Банковские вклады, облигации, акции крупных компаний.

- Что бы вы посоветовали родителям? Как правильно вкладывать в то самое развитие детей, о котором вы часто говорите?

- Ребенок – это самое главное, ради чего мы живем. А значит лучшая инвестиция – это инвестиция в наших детей, в их образование. Чтобы они выросли высокообразованными, грамотными и достойными людьми. Это, мне кажется, самое правильное решение. Хорошее образование – это залог успеха ребенка в дальнейшей жизни. Я благодарен своим родителям, которые вкладывали в меня большие деньги, особенно во время подготовки к поступлению в институт. В финансовый институт сложно было поступить, приходилось заниматься с преподавателем. Это было очень дорого, родители брали деньги из ранее сделанных накоплений. Причем я знаю, как сложно давались им эти заработки. Такие вложения дали мне возможность развиваться как личности, как человеку. Считаю, что родители должны помогать в этом своим детям. Это наша родительская обязанность. И здесь экономить точно не стоит.