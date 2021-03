Сыгравшая Юлию Началову Марина Орлова: "Все эти годы я сама писала песни, но продюсеры предлагали мне рабские условия"

Сегодня Марине исполняется 35 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Документальный фильм о «Подлинной истории Юлии Началовой» вышел в эфир Первого канала в январе 2021 года. Роль певицы в нем сыграла Марина Орлова. 25 марта Марине исполняется 35 лет.

Актриса рассказала, что играть певиц ей совсем не в новинку. Музыкой она занимается с детства, сама пишет песни.

«В фильме «Уик-энд» гениального Станислава Говорухина я играла джазовую певицу, в новогодней комедии Михаила Задорнова «Однажды в Америке или чисто русская сказка» исполняла арию Валькирии под фортепиано, и наконец в «Подлинной истории Юлии Началовой» сыграла Юлию, - говорит актриса. - Все эти годы я беспрерывно писала песни, но в основном в стол. Музыкальные продюсеры предлагали мне рабские условия, согласно которым все мои песни, учитывая даже те, что ещё не написаны, принадлежат продюсеру. По договору нельзя устраивать свою личную жизнь и даже забеременеть! Артист может только выкупить свою свободу у продюсера. Не знаю, как молодые певцы идут на такое. Вероятно, сперва от тщеславия, а потом, когда понимают в какую ловушку попали, уже поздно».

Актриса призналась, что время пандемии она использовала с пользой. Появилось свободное время, плотно взялась за свою музыку. Записала аранжировки и голос и приступила к съемкам видеоклипов.

«Мой первый музыкальный клип «My girl where did you sleep lust night» записали в Италии с участниками Евровидения, рок-группой «Minus one». Не было спонсоров или продюсеров, мы сняли этот клип впятером! - поведала Орлова. - Без рекламы и вложений этот клип был показан уже на нескольких кинофестивалях и быстро набрал более миллиона просмотров. А затем мне предложила контракт одна из крупнейших дистрибьюторских компаний в Европе. Следующую музыкальную историю снимала уже на родине, в городе Пятигорске. Все гостиницы были закрыты из-за пандемии, и я предложила владельцам одной из гостиниц, снять клип в их интерьерах».

В клипе Марина играет горничную:

«Помню, Станислав Говорухин, у которой раньше снималась, говорил мне: «Ты наверное Маринка никудышная женщина, поскольку ты хорошая артистка. Хорошая артистка не может быть ещё и хорошей как женщина, это было бы слишком. Меня привлекают другие женщины: учительница младших классов, горничная, проводница, медсестра. Такие трогательные и женственные профессии. Вот об этих женщинах я снимаю кино». Вспомнив этот разговор, спустя столько лет я решила в своем клипе сыграть горничную, страдающую раздвоением личности. Она тайно влюблена в своего начальника, и вот одна ее личность рвётся в бой, а другая стесняется и прячется обратно в раковину. Моего начальника сыграл мой жених Гера Кирьянов".