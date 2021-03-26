До 2024 года «зеленые» инвестиции НПЗ «Роснефти» составят 136 млрд рублей

«Роснефть» планирует направить около 136 млрд рублей до 2024 года на развитие экологических проектов своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Компания нацелена на достижение лидерских позиций в экологичности производства и сокращения воздействия на окружающую среду. Нефтеперерабатывающий блок компании развивает комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

В рамках данной работы планируется, в частности, проведение реконструкции сооружений биологической очистки на Сызранском НПЗ, Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, а также реконструкция механической очистки на Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК. Кроме того, на Куйбышевском НПЗ планируется строительство установки регенерации отработанной серной кислоты, на Рязанской НПК – комплекса термической сушки осадков. На Ангарской НХК развивают проект строительства собственного полигона промышленных и твердых бытовых отходов. На Ачинском НПЗ завершается строительство очистных сооружений сточных вод комплекса гидрокрекинга.

В целом экологическая программа компании включает в себя шесть основных направлений: охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами производства, охрана поверхностных и подземных водных объектов, мероприятия по обеспечению законодательных требований по охране окружающей среды и охране земельных объектов.

Предприятия «Роснефти» ежегодно поощряются за успехи в модернизации предприятий. По итогам 2020 года Сызранский НПЗ был отмечен высшей наградой XVI всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2020» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности».