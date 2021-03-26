У наших болельщиков приступ паники: Что ожидать от матча России со Словенией

Cловенцы у себя дома завалили Хорватию – 1:0. Самих вице-чемпионов мира! Фото: REUTERS

В футбольной России вдруг резко стали бояться Словении, с которой нашей сборной играть 27 марта в Сочи в рамках отбора ЧМ-2022. Возможно, правильно. У Станислава Черчесова такая команда, что обычно здорово играет против тех соперников, которых уважает и считает сильными. Но если разобраться, у словенцев довольно средняя сборная. И вот почему.

1. У Хорватии Словения выиграла с помощью адского везения

Очередной приступ паники у болельщиков сборной России случился пару дней назад, когда словенцы у себя дома завалили Хорватию – 1:0. Самих вице-чемпионов мира! – уважительно присвистывали, вспоминая о сенсации. Но откровенно говоря, Словении здорово везло в этом матче. За несколько минут перед тем как пропустить, хорваты обязаны были забивать: Влашич здорово врывался в штрафную, отлично пробил, и легендарный Облак стоял в воротах как вкопанный. Мяч слегка чиркнув по опорной ноге голкипера, врезался в штангу и отскочил в поле. А когда забивала сборная Словении, в той атаке было два рикошета, оба не в пользу Хорватии. Вот вам и 1:0.

2. У Словении не такой уж и звездный состав

Первая звезда – вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак. Его сейчас активно зазывает «МанЮнайтед», и в свои 28 лет и так один из лучших голкиперов мира еще способен натворить великих дел. И если вся сборная Словении оценивается в 134 млн евро, то доля Облака в этой сумме – 90 млн. Так что вратарь – это больше, чем полкоманды.

Вторая звезда Словении – Йосип Иличич, и он в свои 33 года в «Аталанте» вчистую выигрывает конкуренцию у Миранчука, и вообще считается одним из самых опасных крайних нападающих Европы. Но на этом все. А многих из состава сборной Словении вы знаете: Миха Мевля играет за «Сочи», капитан словенцев Боян Йокич пылит за «Уфу», а Яка Бийол был сослан из ЦСКА в аренду клубу второй Бундеслиги «Ганновер». Короче обычная средняя команда Европы, совсем не гранд.

3. Йосип Иличич подвержен депрессиям

Форвард сборной Словении мог стать звездой мирового уровня – данные позволяли. Но что-то ему все время мешало дотянуться до уровня топ-клубов Европы. Он мог выдавать умопомрачительные спектакли, а мог сдуваться и забиваться в тень. А потом выяснилось, что у лучшего игрока Словении со времен Заховича психологические проблемы. Из-за депрессий он и пропадает с футбольного поля.

Что становится причиной тревог Иличича? Тут есть несколько версий. Первая – тяжелое детство. Иличич по национальности хорват, но балканская война напрямую коснулась его родного боснийского города Приедор, откуда семье Йосипа пришлось бежать. Но прошлое до сих пор настегает талантливого футболиста. Вторая версия психологических проблем – пандемия, карантин и связанное с ними напряжение.

Третье – неверная жена. Итальянский СМИ летом раздували пикантную историю. Йосип неожиданно сорвался в Словению, чтобы сделать сюрприз красавице-супруге, но якобы застал ее в постели с любовником. Опровержений не последовало, а впавший в депрессию Иличич пропал из состава «Аталанты» и вроде как задумывался полностью завязать с футболом.

4. Сборная Словении не отобралась на Евро-2020

Словенцы провалили отбор. Единственное, чем могут похвастать в нем словенцы – это победа над Польшей (2:0). Все остальное – по большей части разочарования. В итоге в своей группе команда осталась на 4-м месте, пропустив вперед не только Польшу и Австрию, но даже Северную Македонию. И вообще в последний раз словенцы играли на крупном турнире в 2010 году. Так что вряд ли против них надо выходить с трясущимися ногами. Команда вполне по силам для домашнего матча сборной России.