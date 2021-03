Шэрон Стоун рассказала, что ее насиловал родной дедушка

Шэрон Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон Стоун готовится выпустить автобиографию: ее книга «The Beauty of Living Twice» увидит свет 30 марта. В ней 63-летняя звезда «Основного инстинкта» поведала немало секретов из своей жизни — от забавных происшествий до настоящий трагедий. В интервью американскому еженедельнику The New Yorker актриса рассказала, что в книге будет раскрыта из самых страшных тайн ее семьи: в детстве Шэрон и ее сестра Келли пережили насилие со стороны родного дедушки.

Описывая эти трагические события, Стоун признается, что не совсем хорошо помнит их. Многое ей удалось восстановить уже позже с помощью психотерапевта. Одно из ее самых ярких воспоминаний — то, что на девочке, подвергшейся насилию, было ее платье, которое она носила в пять лет.

- На девочке в комнате было платье, в котором я ходила сдавать свой тест на коэффициент интеллекта, когда мне было пять лет, - говорит Шэрон в интервью The New Yorker. - Что мы знаем, так это то, что для меня это был большой спусковой крючок, когда я увидела, как надругались над ребенком в моем платье. Не знаю — себя ли я видела в тот момент, или это была моя сестра? Я пришла к выводу, что насилие надо мной началось в очень-очень раннем возрасте.

По словам Шэрон, они с сестрой не обсуждали эту тему, потому что дед угрожал ей.

- Дед постоянно угрожал убить меня. Несмотря на то, что я жила в одной комнате со своей сестрой, я не могла с ней разговаривать, - призналась Стоун.

Шэрон Стоун с сестрой Келли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже в наши дни, когда Шэрон и Келли вместе решили рассказать эту историю, они поделились своей идеей с мамой. Но мама скептически отнеслась к решению дочерей и не захотела поднимать эту тему. Лишь через некоторое время Келли все же удалось переубедить мать.

- Когда я закончила книгу, я три дня читала ее маме. У меня тогда был грипп, я лежала в постели. И как-то раз ко мне прилегла мама. У нас состоялся полуторачасовой разговор, который я записала. И в итоге мне пришлось переписать часть книги. Тогда я и решила посвятить книгу матери, - поделилась Шэрон.

87-летняя мама актрисы Дороти читает ее книгу. Фото: кадр видео.

Сегодня мама звезды Дороти живет вместе с Шэрон и внуками в ее большом доме Стоун в Беверли Хиллз. Актриса очень трогательно заботится о 87-летней матери, которая не так давно перенесла два сердечных приступа, от которых чуть не умерла. Например, чтобы порадовать ее, актриса арендовала кафе с игральными автоматами, где ее мама Дороти была единственной гостьей. Перед этим кафе тщательно дезинфицировали, все – и персонал, и Шэрон с мамой носили медицинские маски. Мама звезды была на седьмом небе от счастья и прекрасно провела день.

Шэрон очень гордится своими сыновьями – 20-летним Роэном, 15-летним Лэрдом и 14-летним Куинном. Все дети актрисы – приемные. В 1998 - 2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили малыша Роэна.

В мемуарах Шэрон рассказала и о предательстве мужа. В 2001 году актриса перенесла инсульт. Ей пришлось восстанавливаться долгих шесть лет — она заново училась говорить и ходить. Период ее реабилитации совпал с разводом. Тогда Фил, пользуясь беспомощностью Шэрон, отсудил у нее опеку над сыном.

Автобиография Стоун «The Beauty of Living Twice» выйдет в свет 30 марта. Фото: Инстаграм.

Уже после развода Стоун усыновила ещё двоих мальчиков - Лэрда и Куинна. Актриса не раз пыталась родить сама, но у нее случились несколько выкидышей.