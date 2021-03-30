Люди могут стать ядовитыми

Эволюция может распорядиться так, что слюна у людей станет ядовитой. Фото: Shutterstock

Придет время и выражение «У, змея!», обращенное обычно к теще, а иной раз и к жене, перестанет быть образным. Потому что люди реально превратятся в ядовитых существ – вроде змей. Начнут кусаться, поражая ядом «жертв», например, в целях самозащиты. Укусы вряд ли окажутся смертельными, но будут очень болезненными. Как у нынешних гадюк.

Ядовитую эволюционную перспективу – пусть даже далекую - не исключают Агниш Баруа (Agneesh Barua), магистр естественных наук из Окинавского института науки и технологий (Okinawa Institute of Science and Technology) и наш соотечественник Александр Михеев (Sasha Mikheyev), доцент Австралийского университета (Australian National University), обосновав её в публикации в журнале PNAS, на который ссылается портал Phys.org.

Ученые исследовали тайваньскую хабу (Trimeresurus mucrosquamatus) - ядовитую змею, которая водится на Окинаве (Япония). И выявили все гены, которые делают её ядовитой. Их набралось более 3000, включая те, благодаря которым работает механизм синтеза белков яда, и те, которые защищают организм от собственного яда.

Далее, изучая расшифрованные геномы других представителей животного мира, Агниш и Саша обнаружили: почти все «змеиные» гены имеются и у млекопитающих. И у людей они есть - правда, в чуть измененном виде.

Вывод: ядовитые железы змей и слюнные железы человека и прочих млекопитающих принципиально не отличаются. Имеют общее функциональное ядро – эдакого древнего «предка», эволюционный путь которого когда-то раздвоился и привел к тому, что слюна одних стала ядовитой, а других - нет. Проще говоря, ядовитые железы развились из ранних слюнных.

Саша оповестил о своем открытии пользователей социальных сетей.

Эволюционные метаморфозы не исключены и сейчас. Пример тому землеройка – мышь. В слюне самцов находят ядовитые белки, которые те вырабатывают для защиты от крыс.

При определенном стечении обстоятельств, как уверяют ученые, и люди могли бы стать ядовитыми в процессе дальнейшей эволюции. По крайней мере, генетический механизм, необходимый для насыщения слюны токсинами, имеется.

Перспектива, конечно, пугающая. Успокаивает лишь одно: того, чтобы тещи и жены начали кусаться или хотя бы плеваться ядовитой слюной, нападая или, наоборот, защищаясь, придется подождать несколько тысяч лет. Столь существенные видоизменения быстро не происходят.