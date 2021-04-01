Встречай весну во всеоружии: укрепи иммунитет, повысь энергию, стань моложе!

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Весна - чудесная пора, когда каждой женщине хочется меняться, быть энергичной, яркой, привлекательной. И неважно, сколько ей лет, 18 или 50. Красота и обаяние заключены в ее энергии, в блеске глаз, улыбке, доброте, игривом настроении, в том, какую энергетику она создает вокруг себя. Но, согласитесь, совершенно невозможно творить чудеса, быть самой обаятельной и привлекательной, если плохо себя чувствуешь, постоянно устаешь, часто болеешь, настроение и энергия на нуле. И это неудивительно, после такой сложной зимы с пандемией, с затяжным стрессом. Кто-то болел и восстанавливается, кто-то боится заразиться. В любом случае опасность подхватить вирус или простыть весной особенно велика, и наш организм сейчас как никогда нуждается в заботе и поддержке.

Конечно, для укрепления организма нужен комплексный подход: достаточный сон, свежий воздух, больше движения, витамины и правильное питание. Но, увы, не всегда получается все эти условия соблюсти: на спорт иногда просто нет сил, да и здоровое питание тоже под вопросом - качество продуктов из магазинов часто оставляет желать лучшего, а в импортных овощах и фруктах, которые сейчас продаются, катастрофически мало витаминов и минералов, и толку от них - разве что полезная клетчатка. Вот и появляются первые признаки дефицита витаминов: простудные заболевания, герпес, «заеды», ухудшается состояния волос и ногтей, цвет лица становится тусклым, появляются морщины, медленно заживают порезы и ранки. Отражается дефицит витаминов и на психике - проявляется он в раздражительности, упадке сил, вялости, сонливости, снижении работоспособности.

Поэтому дополнительный прием витаминов и минералов, особенно весной, необходим нам как воздух. Давайте разбираться, какие микроэлементы помогут укрепить иммунную защиту организма, вернуть бодрый цветущий внешний вид и вновь почувствовать энергию здоровой жизни.

«СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН» ОТ ПРОСТУД И УСТАЛОСТИ

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Как ни странно, весной сказывается нехватка витамина D. Вроде бы появилось солнышко, но ведь мы работаем чаще всего в помещениях. К тому же, чтобы получить его на солнце, необходимо выходить на воздух в безоблачную погоду три раза в неделю в интервале с 11 до 16 часов и оголять 25% тела, лучше, конечно, руки и ноги, а не лицо, чтобы не подвергать кожу преждевременному старению. Конечно, такие процедуры может позволить себе не каждая женщина. Поэтому витамин D неплохо принимать дополнительно в виде добавки к пище, в масляных растворах, в капсулах, в комплексных поливитаминных препаратах. Он укрепляет иммунитет, предотвращает инфекционные и легочные заболевания, борется с воспалением, снижает риск аутоиммунных заболеваний, снижает уровень тревожности и депрессии. К тому же он необходим для усвоения кальция, а ведь остеопороз - главный бич женской красоты в зрелом возрасте. Оптимальная суточная доза 600-800 ME быстро поставит вас на ноги, вернет отличное самочувствие и бодрый вид. Только принимать витамин D лучше утром, вечерний прием помешает выработке мелатонина и спокойному сну.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ИММУНИТЕТА И КРАСОТЫ

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Кроме витамина D, самыми сильными и эффективными защитниками иммунной системы признаны цинк и витамин С. Цинк увеличивает производство лейкоцитов, которые защищают нас от вирусов, помогает нашей иммунной системе высвобождать больше антител. Вместе с витамином D он помогает быстрее выздороветь, если вы все же заболели. А еще цинк участвует в метаболизме клеток, оздоравливает кожу, волосы, ногти, ускоряет заживление ран.

Ну а витамин С в представлении особо не нуждается - это мощнейший антиоксидант и иммуностимулятор, который к тому же является и отличным энерготоником - дарит телу бодрость, молодость и красоту.

Не стоит забывать и про классические витамины А и Е, они также повышают сопротивляемость организма инфекциям, улучшают работу иммунной системы, препятствуют раннему старению.

В укрепляющий коктейль для иммунитета отлично добавить и растительный компонент – например, эхинацею пурпурную. Это всем знакомое растение обладает противовирусным, противовоспалительным, иммуномодулирующим действием. Его используют как надежное средство для профилактики гриппа, ОРВИ, герпеса. А еще оно содержит много антиоксидантов, которые защищают клетки от старения, улучшает состояние кожи и регулирует уровень сахара в крови.

ВЫКЛЮЧАЕМ ТРЕВОГУ И СТРЕСС

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Опаснейшим фактором, отнимающим у женщин энергию и красоту, является стресс. Мы все в той или иной степени ощутили его воздействие во время пандемии. Он включил программу переедания, усилил тревожность, отразился на качестве сна. Изменить ситуацию, вернуть гармонию и спокойствие помогут витамины группы В, уже упомянутые витамины А, Е, С, D, а также магний и йод, который к тому же повышает когнитивные способности.

Стресс для женщин опасен еще и тем, что может вызвать гормональный дисбаланс, который проявляется нервозностью, ухудшением самочувствия, снижается иммунитет. Поддерживать гормональный баланс в норме помогут те же витамины и фитоэстрогены. Фитоэстрогены – это особые растительные вещества, которые улучшают эмоциональное состояние, снимают предменструальное напряжение, поддерживают в женщине привлекательность, сексуальность, тормозят процесс старения. Отыскать их можно в специальных биокомплексах для женщин, которые представлены в аптеке.

ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

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Найти подходящий биокомплекс для себя – большая удача. Что бы было с глянцевыми красотками и инстаграм-дивами без правильно подобранных препаратов для поддержки организма изнутри. Весеннее преображение поможет совершить созданный профессионалами в области женского здоровья биокомплекс Lady’s formula Больше чем поливитамины. Он учитывает все потребности организма женщины и способен творить гораздо большие чудеса, чем просто витамины. В богатый состав комплекса (17 витаминов и 13 минералов) входят самые мощные витамины и минералы - иммунопротекторы С, D3, цинк, селен в оптимальных суточных дозировках. Они повышают иммунитет, защищают от вирусов и простуд, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, дарят бодрость. Усиливает их действие всеми признанное общеукрепляющее и противовирусное средство - эхинацея пурпурная. Витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, магний, йод и экстракт гинкго билоба защищают от стресса, повышают энергию, улучшают настроение. Фитоэстрогены из экстрактов дикого ямса и донг-квая поддерживают гормональный баланс в норме, возвращают гармонию, укрепляют иммунитет, сохраняют молодость и внешнюю привлекательность.

Lady's Formula Больше чем поливитамины - это проверенный американский биокомплекс, который создан в соответствии с фармацевтическим стандартом GMP, поэтому о качестве препарата можно не беспокоиться.

С таким помощником любая женщина преобразится: сил и энергии станет больше, вы забудете про частые простуды, а отражение в зеркале будет только радовать.

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